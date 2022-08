Ansturm zum Oktoberfest: So findet man eine Unterkunft in München

Unterkünfte für das Oktoberfest zu finden, ist nicht leicht. Dabei werden in München verschiedene kreative Möglichkeiten zur Übernachtung angeboten.

München – Das Oktoberfest in München ist eines der bekanntesten Volksfeste der Welt. Das Fest findet jedes Jahr statt und erfreut sich auch international großer Beliebtheit. Seinen Ursprung hat das Oktoberfest im Jahr 1810, anlässlich der Hochzeit des bayerischen Kronprinzen Ludwig. Der Oktoberfestplatz ist nach der Braut benannt und trägt auch noch heute ihren Namen: Theresienwiese. Hier findet das Oktoberfest jedes Jahr statt. Die Kosten für ein Hotelzimmer unterschieden sich teils erheblich. Für das Oktoberfest selbst wird kein Ticket benötigt. Der Eintritt ist frei.

Volksfest: Oktoberfest in München Ort: Theresienwiese, München Nächster Termin: Samstag, 17. September 2022 bis Montag, 3. Oktober 2022

Unterkünfte für das Oktoberfest: Tipps und Ratschläge

Jedes Jahr ziehen es mehrere Millionen Besucher nach Bayern, um beim Oktoberfest mitzufeiern. Die Gäste stammen nicht nur aus Deutschland, das Oktoberfest hat auch viele Fans im Ausland. Im Volksmund wird sie kurz „Wiesn“ genannt.

Das Oktoberfest in München 2022 ist die 187. Wiesn. Startbeginn ist jedes Jahr der dritte Samstag im September. Nach zwei Wochen ist das Fest wieder vorbei. Es ist manchmal schwierig, für das Oktoberfest ein Hotel zu finden. Um ein Hotel in der Nähe der Theresienwiese in München zu bekommen, müssen die Reservierungen früh vorgenommen werden.

Die meisten freien Zimmer sind schnell belegt. Zum Glück gibt es seit einigen Jahren auch Alternativen:

Pensionen

Hostel

Airbnb

Ferienwohnung

Ferienhaus

Camping

Doch auch bei diesen Alternativen muss schnell zugeschlagen werden. Wer in einem der vielen Festzelte mitfeiern möchte, muss sich früh genug um Übernachtungsmöglichkeiten kümmern. Nicht zuletzt wegen des Oktoberfests gehört München zu einem der beliebtesten Reiseorte in Deutschland. Die meisten Gäste in München entscheiden sich für eine Übernachtung im Hotel. Es gibt hunderte Hotels in München, viele davon auch in der Nähe des Oktoberfests.

Oktoberfest in München 2022: Übernachtungen und Tipps

Wer für das Oktoberfest eine Unterkunft sucht und dabei nicht in eines der zahlreichen Hotels in München gehen möchte, hat andere Optionen. In einigen Fällen lohnt es sich vielleicht, eher eine Pension in München zu suchen. Eine Pension funktioniert ähnlich wie ein Hotel, bietet jedoch meistens weniger Serviceleistungen an. Es ist oftmals eine preiswertere und praktikablere Möglichkeit, das Oktoberfest zu besuchen, vor allem wenn kein Hotel in München noch Kapazitäten hat.

Schlafen nach der Party im Bierzelt: Hotel, Ferienwohnung oder Camping – wie finde ich eine Unterkunft? © Heinz Gebhardt via www.imago-images.de

Viele junge Menschen übernachten in einem Hostel. Diese vergleichsweise günstigen Einrichtungen sind minimalistisch ausgestattet und preisgünstig. In einem Hostel in München kann es auch sein, dass nicht nur einzelne Zimmer vermietet werden. Häufig schlafen mehrere Gäste gemischt in einem Zimmer. Hier gibt es viele verschiedene Angebote und Reisende müssen sich vorher informieren, wie die Zimmer aufgeteilt sind. Doch wer eine Unterkunft nahe der Wiesn sucht, findet hier oftmals kurzfristig noch einen Schlafplatz. Da Unterkünfte für das Oktoberfest schnell belegt sind, sollten Reisende sich immer mehrere Optionen offenhalten.

Unterkunft zur Wiesn: Camping, Ferienhaus oder Ferienwohnung?

Mit einer großen Familie oder einem großen Freundeskreis nach München zu reisen, heißt oft, zu wenig Hotelzimmer zu finden. In so einem Fall können Reisende auch eine Ferienwohnung oder ein Ferienhaus mieten. In beiden Fällen haben sie die Wohnung oder das Haus für sich. Die Zimmer sind voll möbliert.

Wer das Oktoberfest besuchen möchte und darüber hinaus vielleicht einen längeren Aufenthalt in München plant, findet in einem Ferienhaus oder einer Ferienwohnung eine gute Alternative zum klassischen Hotel während des Oktoberfests. München ist eine weltweite bekannte Touristenstadt und hat vielfältige Angebote zur Übernachtung. Dabei spielt es keine Rolle, ob man allein reist oder mit der ganzen Familie: Für jede Gruppengröße gibt es verschiedene Optionen, um das Oktoberfest in München einmal erleben zu können.

Auch Camping ist eine beliebte Möglichkeit. Der nach eigener Aussage größte Campingplatz für Wohnmobile während des Oktoberfests befindet sich am Mitterfeld und ist nur während des Oktoberfests geöffnet. Er biete auf satten 50.000 Quadratmetern Platz für bis zu 500 Wohnmobile. Auch PKW mit Wohnwagen ist möglich. Eine rechtzeitige Reservierung lohnt sich. Doch es gibt auch Campingplätze für Zelte in und um München. So zum Beispiel der Campingplatz München Thalkirchen. Von hier ist man in etwas über 20 Minuten mit Bus und Bahn an der Theresienwiese.

Etwas weiter draußen liegt der Campingplatz Obermenzing. Hier kann man nicht vorher reservieren. Ein Geheimtipp für Menschen, die mit dem Womo am 17. September in München einfahren und noch dringend ein Plätzchen suchen. Auf dem Campingplatz Pilsensee gibt es auch Mobile Homes, auch Mobilheime oder Chalets genannt. Die kommen fast einer Ferienwohnung gleich und sind sogar beheizbar. Von hier ist es dann aber schon über eine Stunde Anfahrt zur Wiesn mit den Öffis und etwa 40 Minuten mit dem Auto.