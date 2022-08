Oktoberfest 2022: Corona, Energiekrise und Co. - Pressekonferenz zur aktuellen Lage heute hier LIVE

Von: Lucas Sauter-Orengo

Das Oktoberfest in München soll nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wieder stattfinden. Trotz Corona, Energiekrise und Krieg soll heuer angezapft werden. Das Wichtigste soll heute vorgestellt werden.

München - Lange wurde spekuliert, dann verkündete München-OB Dieter Reiter (SPD) die für viele lang ersehnte Botschaft: Die Wiesn soll heuer stattfinden. Zwei Jahre lang musste in München verzichtet werden, Corona sei Dank. Heuer ist es also wieder so weit, auch wenn die Debatten, unter anderem angefochten durch Ministerpräsident Söder, schier nicht enden wollen. Gänzlich sicher ist, und kann sich, derzeit noch niemand sein, schließlich kann noch am 13. September abgesagt werden. Auf einer Pressekonferenz mit Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner (CSU) soll heute das Wichtigste erklärt werden.

Oktoberfest 2022: Pressekonferenz angekündigt - heute hier LIVE im Ticker und Stream

Energiekrise, Corona, Krieg - schließlich gibt es genug Themen, die auch die Wiesn mehr oder weniger direkt tangieren. Auch der Personalmangel dürfte angesprochen werden. Sicher scheint bisher nur eins, Baumgärtner stellte bereits vorab klar, dass es keine Einschränkungen auf der diesjährigen Wiesn geben soll. Die Pressekonferenz aus München begleiten wir hier ab 10.55 Uhr live in unserem Stream und Live-Ticker.