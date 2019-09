Student (18) wird in Wiesn-Zelt fast bewusstlos gewürgt - Polizei mit Zeugenaufruf

Täterbeschreibung veröffentlicht

Wegen einer verschütteten Maß Bier wird ein Student in einem Festzelt fast bewusstlos gewürgt. Jetzt hat die Polizei München einen Zeugenaufruf gestartet.

München - Auf dem Oktoberfest kommen täglich tausende Menschen in den Zelten zusammen, um gemeinsam zu feiern. Viele davon sind dabei nicht unbedingt nüchtern, sodass es gelegentlich auch zu unschönen Vorfällen kommt. So geschehen am Samstag in einem Festzelt. Wie die Polizei berichtet, kam es kurz vor Schließung der Zelte gegen 22.15 Uhr zu einer schweren Körperverletzung.

Oktoberfest 2019: Mann wird fast bewusstlos gewürgt - wegen einer Maß Bier

Der Polizei nach befand sich ein 18-jähriger Student mit seinen Freunden im Hacker-Festzelt. Ohne Grund kam es dann zum Eklat: Personen des gegenüberliegenden Tischs stießen die Maßkrüge der Gruppe um. Anschließend forderte der Student und seine Freunde die Personen auf, das verschüttete Bier zu erstatten. Daraufhin wurde der junge Mann von hinten in den Würgegriff genommen. Der unbekannte Täter ließ erst dann von ihm ab, als der junge Mann fast bewusstlos war. Nur durch das Eingreifen von anderen Gästen ließ der Täter von seinem Opfer ab.

München: Unbekannter würgt Mann fast bis zur Bewusstlosigkeit - Polizei sucht jetzt Zeugen

Nach der Attacke im Bierzelt ging der junge Mann aus dem Zelt. Am Tag darauf offenbarte er sich seinem Vater, der ihn zur Anzeige riet. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Der Täter soll etwa 1,75 Meter groß sein, wird auf etwa 30 Jahre geschätzt, trug eine Tracht und sprach bayerisch. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 24, unter der 089 / 2910-0 in Verbindung zu setzen.

