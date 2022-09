Vergewaltigung auf Festzelt-Toilette: Frau erhebt Anzeige - Polizei veröffentlicht Täterbeschreibung

Von: Lucas Sauter-Orengo

Viel zu tun: die Polizei München auf der Wiesn 2022. © IMAGO / Smith

Auf dem Oktoberfest kam es zu einer Vergewaltigung in einem der Festzelte. Die Polizei hat jetzt eine Täterbeschreibung veröffentlicht.

München - Auf dem Oktoberfest kam es am Mittwoch, den 28. September, zu einer Vergewaltigung in einem Wiesn-Festzelt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat gegen 23 Uhr. Eine 37-jährige Engländerin hatte den Vorfall am Folgetag bei der Polizei gemeldet. Demnach hatte sich die Frau auf den Weg in eine der Toiletten im Festzelt gemacht, als ihr ein unbekannter Mann folgte, und dort gegen ihren Willen sexuelle Handlungen vornahm.

Oktoberfest: Vergewaltigung im Festzelt - Polizei veröffentlicht Täterbeschreibung

Nachdem sich die 37-Jährige sofort wehrte und ihm ins Gesicht schlug, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Die weiteren Ermittlungen wurden durch das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) übernommen.

Täterbeschreibung:

- Männlich, ca. 170 cm groß, ca. 40 Jahre alt, kräftig, kurze Haare, 3-Tages-Bart

- mitteleuropäische Erscheinung

- Bekleidung: weißes T-Shirt und Bluejeans

Jetzt hofft die Polizei auf Hilfe aus der Bevölkerung, die Hinweise zu dem Vorfall geben können.

Wer kann Angaben zum Tatablauf oder zum Täter machen? Personen, die hierzu sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich mit dem Kommissariat 15, Anschrift: 80333 München, Ettstr. 2, Tel. 089/2910-0 oder auch jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.