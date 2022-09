„Umstellung kommt jetzt“: Fällt der Wiesn-Anstich ins Wasser? Wetter-Experte blickt voraus

Von: Lucas Sauter-Orengo

Ein Kellner trägt auf dem Oktoberfest in München Maßkrüge. © picture alliance / dpa

In wenigen Tagen startet die Wiesn 2022. Dürfen sich die Besucher auf Kaiserwetter freuen? Eine erste Prognose zeigt, was Petrus für München bereit hält.

München - Was war das für ein traumhafter Sommer, werden sich viele in München und der Region denken. Reihenweise strahlender Sonnenschein, kaum Gewitter und sommerliche Temperaturen. Für Sonnenanbeter freilich ein Traum, wenngleich Flora und Fauna durch das wärmer werdende Klima leiden. Jetzt, wenige Tage vor dem Start des Oktoberfests, fragen sich viele: Hält die prächtige Wetterlage auch über die Wiesn? Sicher ist, eine Umstellung des Wetters steht unmittelbar bevor.

Oktoberfest-Wetter: Experte legt sich fest - „Umstellung kommt jetzt“

Wie Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net erklärt, steht nach drei Monate festgefahrener Wetterlage jetzt eine Umstellung ins Haus. „Es wird in der zweiten Wochenhälfte deutlich kühler und ab Mittwoch auch nasser. Nächste Woche geht es zwar kühl weiter, doch dann scheint es wieder mehrheitlich trocken zu werden,“ so Jung. Konkret rechne er für die Wiesn mit einer „trocken-kühlen Wetterlage“, also immerhin keiner verregneten Wiesn. Insgesamt werde mit Tageswerten von knapp 20 Grad (in der Spitze) gerechnet, nachts geht es dann auf bis zu zehn Grad runter.

Wetter zur Wiesn: Experte rechnet mit „trocken-kühler-Wetterlage“

Und wie geht es konkret ab Samstag weiter? Jung erklärt: „Samstag wird es recht nett, bis 17 Grad, Sonntag vielleicht Schauer, danach die nächste Woche oft ein Mix aus Sonne und Wolken, trocken, Schauer eher die Ausnahme. Sieht eigentlich weiterhin recht nett aus, wenn auch zeitweise kühl.“ Durchgehendes Kaiserwetter steht damit wohl eher nicht auf dem Programm, eine vollends verregnete Wiesn scheint München jedoch auch nicht bevorzustehen.

