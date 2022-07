Wie das Oktoberfest die Welt erobert hat

Wer sich im Ausland aufhält und die einheimische Bevölkerung fragt, was sie mit Deutschland verbindet, der bekommt immer wieder eine Antwort zu hören: das Oktoberfest.

München – Zu eindrucksvoll ist das weltgrößte Volksfest, das München jedes Jahr für zwei Wochen in Atem hält – und das schon seit mehr als 200 Jahren. Doch nicht nur die riesige Menge von über sechs Millionen Besuchern sorgt auf dem ganzen Globus für Erstaunen. Auch verschiedene Traditionen, die mit dem Oktoberfest verbunden sind, beeindrucken Beobachter aus aller Welt. Dazu gehört Willenborgs Riesenrad als Wahrzeichen des Oktoberfests, ebenso wie die Kellner, die mit Leichtigkeit ein Dutzend Maßkrüge Bier tragen. Ein willkommener Anblick sind auch immer wieder die Besucherinnen, die im Dirndl auf das Fest kommen.

Oktoberfest in München: Dirndl und Lederhosen – die lange Tradition der Tracht

Die Tracht aus dem bayerischen und österreichischen Raum erfreut sich einer sehr langen Tradition. Vor rund 150 Jahren entwickelte sie sich vom bäuerlichen Kleidungsstück zu einer Mode, die auch die städtische Oberschicht trug. Die Faszination des Dirndls hat sich bis heute gehalten, und noch immer bringen Designer frische Ideen in ihre Entwürfe ein. Ob klassisch, verspielt oder gewagt – jede Frau findet garantiert das Dirndl, das zu ihrer Stimmung passt.

Charakteristisch für das Kleid sind das tief ausgeschnittene Dekolleté, die Schürze und der hoch angesetzte Rock. Dessen Länge lässt sich wunderbar variieren: Beim Maxi-Dirndl ist der Rock 80 Zentimeter lang, in der Mini-Ausführung endet er bereits auf Höhe der Knie. Ein Aspekt, der nicht nur auf dem Oktoberfest immer wieder Fragen aufwirft, ist die Position der Dirndlschleife.

Es ist unglaublich, wie viel Bier eine Kellnerin auf dem Oktoberfest stemmen kann. © Franz Ruprecht

Damen, die die Schleife vorne rechts gebunden haben, zeigen damit, dass sie einen Partner haben. Befindet sich die Schleife dagegen auf der linken Seite, dann soll dies signalisieren, dass die Trägerin des Dirndls nicht liiert ist. Vorne in der Mitte gebunden, ist die Schleife ein Zeichen dafür, dass die Frau unschlüssig ist oder nicht verraten will, ob sie vergeben ist oder nicht. Verwitwete Damen binden ihre Schleife hinten in der Mitte, wo sie allerdings auch von Kellnerinnen getragen wird.

Oktoberfest in anderen deutschen Städten und in der ganzen Welt

Wer weit weg von München wohnt, der muss nicht unbedingt die Reise in die bayerische Hauptstadt auf sich nehmen, um bei einem Oktoberfest dabei zu sein. In vielen deutschen Städten werden nämlich auch Volksfeste gefeiert, die sich am Münchner Original orientieren. So laden etwa Köln, Hamburg und Dortmund jedes Jahr zu Großveranstaltungen ein, die vom bayerischen Spektakel inspiriert sind. Der Geist vom Oktoberfest hat sich aber auch in dieser Form in alle Welt verbreitet.

Manche Kopie reicht in Sachen Besucherzahlen fast an das Original heran. Das größte Oktoberfest außerhalb Münchens findet in der chinesischen Millionenstadt Qingdao statt. Das International Beer Festival beginnt traditionell am zweiten August-Wochenende, dauert 16 Tage und lockt insgesamt mehr als drei Millionen Besucher an. Mit dem Fest, das 1991 anlässlich des 100. Geburtstags von Qingdao ins Leben gerufen wurde, soll vor allem die Biertradition der Stadt gefeiert werden. Das weltbekannte Bier Tsingtao, das in Qingdao entsteht, geht auf deutsche Brautraditionen zurück. Wie in München stehen auch auf dem Volksfest in der chinesischen Stadt Bierzelte, in denen Bier getrunken sowie Sauerkraut und Würstchen gegessen werden. Dazu spielen Bands Lieder im bayerischen Stil, es gibt Trinkwettbewerbe und Karaoke.

Größtes Oktoberfest Amerikas: In Kanada! Nicht USA

Das größte Oktoberfest Amerikas findet nicht etwa in den USA statt, sondern in Kanada. Jedes Jahr kommen rund 700.000 Menschen in die Städte Kitchener und Waterloo in der Provinz Ontario, die gemeinsam das Kitchener-Waterloo Oktoberfest ausrichten. Der Fassanstich ist stets auf den Freitag vor dem kanadischen Thanksgiving-Fest terminiert, zu Ende ist das Oktoberfest am Samstag danach. In den beiden Städten und deren Umgebung leben sehr viele Menschen mit deutschen Wurzeln, die zu Ehren der Heimat ihrer Vorfahren das Oktoberfest ins Leben gerufen haben.

Das Maskottchen der Veranstaltung ist Onkel Hans, ein rundlicher Mann in Lederhosen, mit Filzhut und Schnurrbart. Begleitet wird er meist von Tante Frieda, die ihrerseits Dirndl trägt. Eine wichtige Veranstaltung im Rahmen vom Kitchener-Waterloo Oktoberfest ist die Wahl zur Miss Oktoberfest. Ein Highlight ist auch die Parade am Thanksgiving-Montag. Dabei werden die Straßen beider Städte von rund 150.000 Menschen gesäumt, die von Bands, Tänzern und anderen Attraktionen unterhalten werden.

In typisch amerikanischer Art wirbt die Stadt Cincinnati für seine Veranstaltung mit dem Slogan „America’s largest Oktoberfest“. Sie hört auf den Namen Oktoberfest Zinzinnati, wobei die Schreibweise des Städtenamens daran angelehnt ist, wie Deutsche ihn aussprechen. Rund eine halbe Million Besucher kommen alljährlich in die Großstadt im US-Bundesstaat Ohio – und das, obwohl das Fest nur ein Wochenende lang dauert.0

Die Menschenmengen begehen deutsche Traditionen, wozu auch der gemeinsame Ententanz gehört. Dieser hat dem Zinzinnati Oktoberfest bereits einen Rekord eingebracht: Im Jahr 1994 nahmen mehr als 48.000 Menschen an dem Tanz teil – so viele wie nie zuvor bei einem solchen Event.

Das erste Oktoberfest außerhalb von München

Erwähnenswert ist auch das Oktoberfest von Frankenmuth in Michigan, obwohl es mit rund 100.000 Besuchern nicht gerade zu den größten seiner Art gehört. Allerdings war es das erste Oktoberfest außerhalb Münchens, das von der Regierung der bayerischen Landeshauptstadt den Segen erhalten hat. Daher wird auf dem Volksfest auch das originale Bier aus dem Münchner Hofbräuhaus ausgeschenkt, das eigens importiert wird.