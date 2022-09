Kurioses Ritual zum Auftakt, gewagte Gastro-Kreationen: So läuft das zweitgrößte Oktoberfest der Welt

Von: Miriam Haberhauer

Die Wiesn ist ein weltweites Phänomen: Das amerikanische Cincinnati richtet das zweitgrößte Oktoberfest der Welt aus – inklusive viel Bier, Bratwürsten und vermeintlich deutschen Traditionen

München – Das Münchner Oktoberfest begeistert jährlich Millionen von Besuchern. Auch die amerikanische Großstadt Cincinnati im Bundesstaat Ohio veranstaltet ihre eigene Wiesn-Kopie. Es gilt als das zweitgrößte Volksfest der Welt – direkt nach dem Münchner Original.

Oktoberfest 2022: Wiesn-Kopie im amerikanischen Cincinnati

„America‘s Oktoberfest“, wie es der Veranstalter nennt, wird schon seit 1976 in Cincinnati gefeiert. Die Metropolregion erstreckt sich über die drei Bundesstaaten Ohio, Kentucky und Indiana und zählte 2020 mehr als 2,2 Millionen Einwohner. Laut der Tageszeitung USA Today hat mehr als jeder vierte Bewohner deutsche Wurzeln.

Kein Wunder also, dass die amerikanische Großstadt seit fast 50 Jahren erfolgreich die größte Wiesn-Kopie der Welt veranstaltet. Das Oktoberfest Cincinnati beginnt fast zeitgleich mit dem Original in der Innenstadt der amerikanischen Metropole: Auftakt war in diesem Jahr am 16. September.

„Farbenfrohes bayerisches Dorf“ inmitten amerikanischer Großstadt

Veranstalter des dreitägigen Events ist die amerikanische Brauereimarke Samuel Adams, benannt nach einem der Gründerväter der USA. Die Straßen der Stadt verwandeln sich dann „in ein farbenfrohes bayerisches Dorf (...), in dem deutsches Essen, Unterhaltung und Bier angeboten [wird]“, so die Veranstalter-Webseite.

Beim Dachshunde-Rennen treten zehn Vierbeiner im Hot-Dog-Kostüm gegeneinander an. © imago/Ernest Coleman

Programm und Unterhaltung: Bratwurstessen zu Musik der „Scincinnati Schnapps Band“

Für die rund 700.000 Besucher wird ein abwechslungsreiches, „typisch deutsches“ Programm geboten: Den Anfang macht ein Dachshunde-Rennen in Hot-Dog-Kostümen, gefolgt von den „Cincinnati‘s Gemütlichkeit Games“, kurz „G-Games“. Die Teilnehmer müssen dabei in möglichst kurzer Zeit Bierfässer rollen oder sechs gefüllte Ein-Liter-Krüge tragen. Die Münchner Wiesn-Bedienungen würden angesichts dieser Krug-Mengen vermutlich nur müde lachen.

Einem „ultimativen Test von Kraft und Ausdauer“ können sich die Wiesn-Besucher beim Masskrugstemmen stellen. Etwas entspannter geht es dann beim „Best Dressed“-Wettbewerb zu, bei welchem die schönste oder kreativste Tracht gekürt werden soll.

Die Kleinsten üben schon fleißig das Masskrug-Tragen. Auch Bierfass-Rollen ist beliebt, wie hier 2012. © IMAGO / ZUMA Wire

Große Beliebtheit erfährt auch die Bratwurstess-Weltmeisterschaft, welche jährlich auf dem Oktoberfest Cincinnati stattfindet. Die Teilnehmer haben acht Minuten Zeit, so viele Bratwürste wie möglich zu essen. Aus dem ganzen Land werden die besten Bratwurstesser an diesem Tag erwartet, im Vorfeld kündigte der Veranstalter ein Aufeinandertreffen der „hochrangigsten Esser“ an.

Musikalisch untermalt wird die Wiesn-Kopie täglich von verschiedenen Bands. Musikgruppen mit originellen Namen wie Vereins Musikanten, Festhaus Musig, Scincinnati Schnapps Band, The Fest Meisters oder Polka Warriors, versprechen den Oktoberfest-Fans „originale deutsche Musik mit originalen deutschen Instrumenten.“

Essen und Trinken: Lust auf „Terminator Mettwurst“ und „Jumbo-Breze“?

Neben zahlreichen amerikanischen Biersorten soll den Gästen auch original deutsches Bier serviert werden. Radlberger, Warsteiner und Spaten, stehen ebenso auf der Getränkekarte wie Veltins und Weihenstephan.

Gastronomisch wird den Wiesn-Besuchern allerlei geboten: Bekannte Klassiker sind gebrannte Mandeln, Apfelstrudel, ein halbes Hendl oder „Sauerkrautbällchen“. Aber auch einige interessante Kreationen sind zu finden: So gibt es beispielsweise Bratwust-Burrito, Gulasch mit Spätzle, Heiße Brezen oder Jumbo-Brezen, sowie eine heiße „Terminator Mettwurst“ auf einem Laugenbrötchen und „Weiche Laugenstange mit hausgemachtem Bierkäse.“ Preislich liegt das Hendl mit 12 Dollar dabei fast auf dem Originalniveau.

