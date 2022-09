„Gibt noch richtige Männer in Bayern“: Fotovergleich nach Wiesn-Umzug lässt Söder alt aussehen

Von: Tanja Kipke

Die Wiesn ist gestartet. Am Sonntag fand der traditionelle Trachten- und Schützenzug statt, an dem auch zahlreiche Politiker teilnahmen. Ein FDP-Politiker ließ es sich nicht nehmen, wegen eines Schirm-Fauxpas gegen Söder zu schießen.

München - Der zweite Oktoberfest-Tag startete ganz traditionell mit dem Umzug der Trachten- und Schützenvereine (die besten Fotos gibt‘s hier). Auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU) war auf einem Kutschgespann mit dabei, an seiner Seite seine Frau Karin Baumüller-Söder. Um beim ungemütlichen Regen-Wetter nicht nass zu werden, hatten viele Schirme dabei. So auch die Politiker, die sich fast alle für einen schicken, durchsichtigen Schirm entschieden. Am Tag nach dem Ereignis, nahm der Fraktionsvorsitzende der FDP im bayerischen Landtag, Martin Hagen, Söder mit einem Fotovergleich auf die Schippe.

Oktoberfest-Foto im Vergleich: FDP-Politiker schießt gegen Söder – „Der kleine Unterschied“

„Der kleine Unterschied“, betitelt Hagen seinen Bildvergleich, den er auf Twitter teilte. Daneben ein Regenschirm-Emoji und ein Zwinkersmiley. Zu sehen sind zwei Fotos des Trachtenumzugs. Auf dem einen winken Söder und seine Frau von ihrer Kutsche aus in die Kamera, auf dem anderen posiert Hagen mit seiner Frau am Odeonsplatz. Beide Politiker halten einen durchsichtigen Regenschirm in den Händen. Der Unterschied, auf den Hagen anspielt: Söder hält den Schirm fast nur über sich selbst, Hagen hingegen teilt sich den Schirm mit seiner Frau. Er hält ihn so, dass auch sie nicht nass wird.

Christian Jung, für die FDP im Bundestag, teilte Hagens Fotovergleich und kommentierte ihn mit den Worten: „Es gibt auch noch richtige Männer in Bayern! Einer davon ist Martin Hagen.“ Zahlreiche Twitter-Nutzer feiern die Politiker für ihren Humor. Über 1.000 Personen vergaben ein Herz für den Post. Söder selbst hat sich noch nicht zum Gentleman-Vergleich geäußert. Er musste bereits nach seinem Besuch zur Eröffnung des Oktoberfests viel Kritik einstecken. (tkip)

