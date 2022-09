Erster Wiesn-Abend: Erst ruhig, dann „Bierleichen im Minutentakt“ – Betrunkener „schlägt auf Sanitäter ein“

Von: Felix Herz, Katarina Amtmann

Der Oktoberfest-Auftakt im Live-Ticker. Oberbürgermeister Dieter Reiter hat das berühmte Volksfest auf der Theresienwiese eröffnet. Er brauchte beim Anstich drei Schläge.

Update vom 17. September, 22 Uhr: Anfangs war es überraschend ruhig, spätestens jetzt gibt es aber den normalen Wiesn-Wahnsinn – zumindest in der Ambulanz. Wie Pressesprecher Strobl auf Anfrage von Merkur.de berichtet, kommen derzeit die „Bierleichen im Minutentakt“. In unserem kurzen Gespräch alleine kamen demnach über zehn neue Patienten in die Ambulanz.

Hässliche Szene in der Ambulanz: Betrunkener „schlägt auf Sanitäter ein“

Eine besonders hässliche Szene trug sich gegen 21.30 Uhr zu: Ein betrunkener Mann, der sich wegen Kreislaufproblemen im Ruhebereich befand, griff unvermittelt und ohne Vorwarnung zwei Sanitäter an. Laut Strobl „schlug er auf sie ein“. Der Mann und die Frau trugen Kopfverletzungen davon – sie mussten ihren Dienst vorzeitig beenden. Schnell wurde die Polizei hinzugerufen, sie führten den Angreifer ab. Strobl schätzte ihn auf etwa „Mitte bis Ende 20“.

Viele der Bierleichen kommen vor allem wegen Verletzungen, die sie sich auf dem Heimweg zuziehen: Schürfwunden und Kopfverletzungen gebe es viele. Doch auch Handgreiflichkeiten, zwischen Männern, aber auch zwischen Frauen, seien mehrmals Anlass für einen Besuch in der Ambulanz.

Niveau von 2019 erreicht: Bierleichen kommen im Minutentakt

Ausdrücklich lobt Strobl den Einsatz und die Arbeit der Polizei und der Sanitäter. Auch der CT-Einsatz lohne sich – mit diesem können Kopfverletzungen sofort untersucht werden, die Verdachtsfälle kommen so nicht sofort in die Notaufnahme, was diese wiederum entlaste.

Insgesamt sei man nun auf einem Niveau von 2019 angekommen. Viel los in der Ambulanz, zahlreiche „Bierleichen“ verschiedenster Altersklassen, Rangeleien und Sturzverletzungen. „Die Zelte sind voll – und die Besucher auch“, kommentiert Strobl. Genaue Zahlen zum ersten Wiesn-Tag gebe es morgen, so der Pressesprecher.

Update vom 17. September, 19.30 Uhr: Ungeachtet des schlechten Wetters ist die Festwiese voller Besucher. Die meisten Zelte haben geschlossen, vor den Eingängen bilden sich Schlangen. Chaotisch ist es aber nicht, die Lage ist weiterhin ruhig.

Wetter-Warnung für München: Auf der Wiesn könnte es ungemütlich werden

Update vom 17. September, 19.20 Uhr: Überschattet wurde der erste Wiesn-Tag vom schlechten Wetter. Nur selten machte der Regen eine kurze Pause, immerhin gegen 18 Uhr kam kurz die Sonne raus. Nun gibt es aber eine Wetter-Warnung beim Deutschen Wetterdienst (DWD) für München: Die Warnkarte zeigt Warnstufe eins für die Landeshauptstadt. Laut DWD „treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 60 km/h“ auf.

Im Süden von Bayern färbt sich die Warnkarte sogar orange – Warnstufe zwei. Möglich, dass dieses „markante“ Wetter – der DWD schreibt von „Sturmböen und Dauerregen“ auch nach München zieht. Wahrscheinlich aber erst in der Nacht, wenn die Festwiese bereits geschlossen hat. Gute Aussichten für den Sonntag sind das aber dennoch nicht.

Überwachungsraum füllt sich: Immer mehr „Bierleichen“ in der Ambulanz

Update vom 17. September, 18 Uhr: Nicht ganz so ruhig ist es bei der Aicher Ambulanz auf der Festwiese – zumindest seit etwa einer Stunde kommen immer mehr Wiesn-Besucher zur Rettungsstelle. Die meisten davon wegen übermäßigem Alkoholkonsum – etwa „sechs von zehn“ kommen, weil sie zu tief in den Masskrug geschaut hatten, sagt Polizei-Pressesprecher Strobl auf Merkur-Anfrage.

Mit hoher Präsenz sorgt die Polizei auf dem Oktoberfest für die Sicherheit der Besucher. Bisher sei die Lage „sehr ruhig“ freut sich der Pressesprecher. © Wolfgang Maria Weber / IMAGO

Die anderen Patienten kommen wegen verschiedener kleiner Verletzungen – Schürf- und Schnittwunden, aufgeschlagene Knie und Kopfverletzungen, bei Letzteren kam dann auch schon mehrfach das neue CT zum Einsatz. Die ersten „Bierleichen“ des heutigen Tages waren ein 16-Jähriger und eine 20-Jährige, so Strobl. Insgesamt sei es aber bisher friedlich, doch nun fülle sich der Überwachungsraum – es wird wohl ein arbeitsintensiver Abend für die Rettungskräfte.

Update vom 17. September, 17.30 Uhr: Die Polizei freut sich einem Pressesprecher zufolge über einen „sehr ruhigen“ ersten Wiesn-Tag. Bis auf die Störung durch die Tierwohl-Aktivisten bei der Eröffnung gebe es keine größeren Vorfälle zu melden. Es sei ein „bunt gemischtes Publikum“ auf der Festwiese und die Polizei sieht sich gut gewappnet für den Abend. Abschließend noch der Hinweis des Pressesprechers: In bedrohlichen Situationen nicht zögern, die Beamten per „110“ verständigen.

Keine „Massenprobleme“ – dafür aber die ersten „Bierleichen“

Update vom 17. September, 16 Uhr: Den ersten Eindrücken der Bundespolizei zufolge ist der Andrang auf das diesjährige Oktoberfest geringer als in den Jahren vor der Pandemie. Ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion in München sagte, an der Hackerbrücke sowie am Hauptbahnhof sei bisher „gutes Durchkommen“, es gebe bisher keine „Massenprobleme“. Ein Grund hierfür könnte das den ganzen Tag über durchwachsene Wetter sein, weswegen viele Kurzentschlossene doch lieber daheim blieben.

Update vom 17. September, 14.55 Uhr: Trinken bis zum Abwinken: Die erste „Bierleiche“ ist auf dem Oktoberfest rund zwei Stunden nach dem Anstich versorgt worden. Um 14.07 Uhr sei eine „volltrunkene“ junge Frau aufgenommen worden, sagte der Sprecher der Sanitätsstation Aicher Ambulanz, Markus Strobl, am Samstag. 24 Minuten später sei ein junger Mann versorgt worden.

Oktoberfest-Start: Reiter nimmt seine drei Schläge gelassen - und freut sich über Besucher

Update vom 17. September, 14.34 Uhr: Reiter brauchte beim diesjährigen Wiesn-Anstich drei, statt wie sonst zwei Schläge (siehe Update 12 Uhr). Der Oberbürgermeister nahm es gelassen: So sei wenigstens beim nächsten Mal Luft nach oben, sagte er. Weniger Luft hatte er drei Jahre nach der letzten Wiesn 2019 offensichtlich in seiner Lederhose. Er erklärte es so: „Wenn eine Lederhose drei Jahre im Schrank hängt, geht sie fürchterlich ein.“

Ihn freue es sehr, dass die Wiesn heuer wieder stattfindet. „Mich freut einfach, dass die Leute gut drauf sind.“ Das habe sich schon beim Einzug zum Festgelände gezeigt: „So viele Leute trotz des bescheidenen Wetters am Straßenrand. Alle freuen sich drauf - und das freut einen als Oberbürgermeister einfach am meisten.“

Oktoberfest 2022: Noch keine „Bierleiche“ – dafür „Layla“ um 13 Uhr im Hackerzelt

Update vom 17. September, 13.23 Uhr: Nieselregen, Kälte und auch noch Warten: Das erste Fass ist auf dem Oktoberfest angezapft, aber in so manches Bierzelt kommt man nur noch beschwerlich rein. Zum Beispiel bildeten sich vor dem Bräurosl-Zelt und dem Schottenhamel am Samstagmittag lange Schlangen. Wer also nicht reserviert hatte, musste warten - bei rund neun Grad kein Vergnügen.

Trotz Ansturm auf die Zelte gab es zumindest bis zum Anstich noch keine „Bierleiche“ - so heißen die Menschen, die sich bewusstlos getrunken haben. „Es ist tatsächlich noch keiner alkoholisiert eingeliefert worden“, erklärte ein Pressesprecher der Aicher Ambulanz auf dem Oktoberfest unserer Redaktion. Man habe bis etwa 13 Uhr lediglich eine Wunde an einem Finger, eine Platzwunde und eine Kopfverletzung behandeln müssen. Dazu sei das CT-Gerät, das es dieses Jahr zum ersten Mal auf dem Festplatz gibt, eingesetzt worden. 2019 habe es die erste „Bierleiche“ um 10.57 Uhr gegeben.

Dieter Reiter eröffnet Wiesn um 12 Uhr - um 13.05 Uhr läuft Layla im Hackerzelt

Update vom 17. September, 13.05 Uhr: Das hat nicht lange gedauert! Gut eine Stunde nach der offiziellen Eröffnung läuft „Layla“ im Hackerzelt. Kurz vor dem Anstich im Schottenhamel-Zelt hatte sich Ministerpräsident Markus Söder noch für das Lied ausgesprochen, allerdings ohne einen Namen zu nennen. Jeder solle auf der Wiesn essen, was er wolle und anziehen was er wolle. Und wenn die Band mal ein Lied spiele, das nicht jedem gefalle, solle man die Leute trotzdem singen lassen, sagte der CSU-Chef kurz vor 12 Uhr. Daraufhin brandete Jubel auf.

Oktoberfest in München eröffnet - Wiesn-Auftakt fällt ins Wasser

Update vom 17. September, 12.37 Uhr: Seit 12 Uhr ist das Oktoberfest offiziell eröffnet. Dieter Reiter benötigte beim Anstich drei Schläge. Sah es am Morgen noch danach aus, als ob das Wetter vielleicht doch besser wird als erwartet, hat es nun zu regnen begonnen. Außerdem ist es „sau kalt“, so ein Moderator im BR.

Update vom 17. September, 12.25 Uhr: In München hat nach zwei Jahren Corona-Pause das Oktoberfest begonnen. Oberbürgermeister Dieter Reiter zapfte am Samstag um 12 Uhr das erste Fass Bier mit drei Schlägen an - die Jahre zuvor hatte er nur zwei gebraucht. Die erste Maß reichte Reiter dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, der traditionell in der Anzapfbox dabei ist. Böllerschüsse verkündeten den Start des 187. Oktoberfestes, Reiter und Söder stießen auf eine friedliche Wiesn an.

Nach dem Fassanstich: Karin Baumüller-Söder (l-r) und Markus Söder (CSU) sowie Dieter Reiter (SPD) mit Ehefrau Petra Reiter. © Sven Hoppe/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

„O‘zapft is“: Oktoberfest 2022 in München eröffnet - Dieter Reiter braucht drei Schläge

Update vom 17. September, 12 Uhr: „O‘zapft is“. Dieter Reiter hat das erste Fass angestochen. Münchens Oberbürgermeister hat dafür drei Schläge gebraucht. Das Oktoberfest ist damit offiziell eröffnet.

Dieter Reiter zapft das erste Fass auf dem Oktoberfest an - mit drei Schlägen. © Sven Hoppe/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Oktoberfest in München: Söder kurz vor Eröffnung mit Layla-Statement

Update vom 17. September, 11.58 Uhr: Söder sagt: Jeder solle auf der Wiesn essen, was er will und anziehen was er will. Und wenn die Band mal ein Lied spiele, das nicht jedem gefalle - gemeint ist wohl Layla - solle man die Leute trotzdem singen lassen. Jubel brandet auf.

Update vom 17. September, 11.56 Uhr: Wie viele Schläge es wohl werden, will der Reporter von Oberbürgermeister Dieter Reiter wissen: „So wenig wie möglich“, so die Antwort. Auch Söder kommt zu Wort: „Ich freue mich, dass wir endlich wieder zusammen feiern können“, so der CSU-Chef.

Update vom 17. September, 11.53 Uhr: Dieter Reiter ist mit seiner Frau im Schottenhamel-Festzelt angekommen. Auch Ministerpräsident Markus Söder ist nebst Gattin dabei. Die Menge jubelt - der Anstich steht bevor.

Wiesn-Anstich steht bevor

Update vom 17. September, 11.40 Uhr: Noch 20 Minuten bis es heißt: „O‘zapft is“. Um Punkt 12 sticht Oberbürgermeister Dieter Reiter das erste Fass an. Dann ist die Wiesn auch offiziell eröffnet. In den letzten Jahren hat der SPD-Politiker dafür zwei Schläge gebraucht. Den Anstich können Sie hier im Live-Stream verfolgen.

Update vom 17. September, 11.05 Uhr: Um 12 Uhr ist es soweit, dann nämlich sticht Oberbürgermeister Dieter Reiter das erste Fass an. Das Oktoberfest ist mit dem Anstich offiziell eröffnet. Mit Spannung wird erwartet, wie viele Schläge Reiter braucht. In den vergangenen Jahren waren es stets zwei Schläge. Das will er trotz der langen Pause wieder schaffen. Wie schon früher hat Reiter vorher extra ein Mal mit einem Brauer trainiert.

„Es ging einfach darum, mal wieder Schlegel und Wechsel in die Hand zu nehmen“, erzählte er dem BR: „Die Dinger sind schwerer als man glaubt.“ Aber alles habe „gut funktioniert.“

Update vom 17. September, 10.58 Uhr: Vielen Oktoberfest-Besuchern steht nach zwei Jahren Pause die Freude ins Gesicht geschrieben. Für Maxi (27), Mirko (31) und Sebastian (28) hat es gereicht, zwei Stunden vor Anstich im Paulaner-Zelt zu sein. „Schon cool“ sei es, dass die Wiesn wieder stattfinde, sagten sie am Samstag der dpa. „Aber wir haben auch ohne Wiesn gsoffen.“

Helga Geier verkauft gebrannte Mandeln auf der Festwiese in München. „Es ist das Feeling wie früher“, sagte sie. „Es ist schön, wieder hier zu sein.“ Sie freue sich sehr auf das Fest, aber niemand könne sagen, wie es nach der Pandemie-Pause verlaufen werde. „Es ist unplanbar.“ Niemand könne sagen, „ob a Gschäft geht“.

Umzug der Wiesn-Wirte

Update vom 17. September, 10.40 Uhr: In fünf Minuten startet der Umzug der Wiesnwirte zum Festgelände. Über 1000 Teilnehmer sind dabei, angeführt wird der Zug vom Münchner Kindl Viktoria Ostler. Sie reitet voraus. Dahinter folgt traditionsgemäß der Oberbürgermeister, Dieter Reiter, in der Schottenhamel-Festkutsche. Diese bringt ihn direkt zum gleichnamigen Festzelt, wo er um 12 Uhr das Oktoberfest mit dem Anstich offiziell eröffnet.

Update vom 17. September, 9.55 Uhr: Seit 9 Uhr strömen Besucher auf das Oktoberfestgelände, um 12 Uhr wird die Wiesn mit dem Anstich offiziell eröffnet. Zwar sind schon einige Personen sichtlich betrunken (siehe vorheriges Update), zu Zwischenfällen habe das bisher aber noch nicht geführt, wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage von Merkur und tz sagte. Zahlreiche Einheiten seien vor Ort, einen Einsatz gab es bisher aber noch nicht.

Ansturm auf das Festgelände - Tausende strömen zum Oktoberfest

Update vom 17. September, 9.32 Uhr: Drei Stunden vor der offiziellen Eröffnung der Wiesn sind bereits Tausende Besucher auf das Festgelände geströmt. Um kurz nach 9 Uhr öffnete das Gelände auf der Theresienwiese. Daraufhin stürmten viele los, die seit dem Morgengrauen in langen Schlangen ausgeharrt hatten, um einen guten Platz in einem Bierzelt zu ergattern.

In den Zelten müssen sich die Oktoberfestbesucher aber noch gedulden, bis sie ihren Bier-Durst stillen können: Oberbürgermeister Dieter Reiter wird um 12 Uhr das erste Fass anzapfen - erst dann gibt es Bier.

Oktoberfest in München: Stunden vor Anstich schon betrunken

Viele glühten aber schon seit den frühen Morgenstunden vor und warteten teils seit 5 Uhr in Dirndl und Lederhose vor dem Festgelände. Manch einer war schon Stunden vor dem Anstich sichtlich betrunken. Corona-Schutzmasken trug kaum einer der überwiegend jungen Besucher.

Die ersten Wiesnbesucher rennen nach dem Einlass zu den Festzelten. © Sven Hoppe/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Nicht nur Warten, auch Frieren war angesagt: Bei nicht einmal zehn Grad nieselte es hie und da auf die wartenden Bierfreunde herab. Pünktlich zur Eröffnung des Geländes zeigte sich dann aber die Sonne.

Update vom 17. September, 9.25 Uhr: Nach einem heißen Sommer gehen die Temperaturen ausgerechnet zum Oktoberfest-Start zurück, am Samstag wird es nass und kalt. Maximal elf Grad waren vorhergesagt. Oder wird doch alles viel besser? In München scheint aktuell die Sonne vom blau-weißen Himmel. „Ich glaube Petrus ist Münchner, die Sonne kämpft sich durch die Wolken“, schreibt jemand auf Twitter dazu.

Oktoberfest-Start: Schlange „länger als bei der Queen“ -Dutzende freuen sich - Der Anstichtag im Live-Ticker

Update vom 17. September, 9 Uhr: Noch drei Stunden bis zum Anstich und damit bis zur offiziellen Eröffnung der Wiesn. Die Zelte auf dem Oktoberfest öffneten aber schon um 9 Uhr. Ab 10 Uhr gibt es dann unter anderem alkoholfreie Getränke, um 12 Uhr beginnt mit dem Anstich auch der Bierausschank.

Am Morgen bildeten sich lange Schlagen vor den Eingängen (siehe Updates und Video unten). Auf Twitter wurde das von einem Nutzer kommentiert mit den Worten: „Länger ois bei da Queen!“ In London warteten in diesen Tagen Tausende über Stunden, um sich von der verstorbenen Queen Elizabeth II. zu verabschieden.

Update vom 17. September, 8.50 Uhr: Die letzten Vorbereitungen laufen. Mitarbeiter rollten am Morgen das Bierfass für den traditionellen Fassanstich ins Festzelt. Anstich ist um 12 Uhr. Die Zelte öffnen aber bereits in zehn Minuten.

Mitarbeiter rollen das Bierfass für den traditionellen Fassanstich in ein Festzelt. © Sven Hoppe/dpa/dpa-Bildfunk

Oktoberfest in München: Lange Schlangen an den Eingängen

Update vom 17. September, 8.27 Uhr: Seit Stunden harren Menschen vor den Eingängen zum Oktoberfest aus. Schon sechs Stunden vor der offiziellen Eröffnung (12 Uhr) warteten Dutzende bei kaltem Herbstwetter. Mittlerweile stehen Leute vor dem Haupteingang bis fast zur Bavaria. Erst auf Höhe des Hackerzelts endet die Schlange. Lange Warteschlangen sind auch auf einem Video von BR-Reporter Manuel Rauch zu sehen, das er auf Twitter geteilt hat.

Die Wiesn ist zurück: Nach zwei Jahren Zwangspause startet am Samstag wieder das größte Volksfest der Welt. Wir haben den genauen Fahrplan für die ersten beiden Tage.

Stunden vor Oktoberfest-Start: Dutzende harren vor den Eingängen

Update vom 17. September, 6.29 Uhr: Heute um 12 Uhr heißt es nach zweijähriger Corona-Pause wieder: „Ozapft is“, das Oktoberfest beginnt. Schon Stunden vor dem offiziellen Start haben sich an den Eingängen Warteschlangen gebildet. Sechs Stunden vor der offiziellen Eröffnung warteten am frühen Samstagmorgen mehrere Dutzend Menschen bei kaltem Herbstwetter auf den Einlass, einige hatten Brotzeit mitgebracht - noch mehr glühten mit mitgebrachtem Bier vor.

Die ersten waren schon am frühen Morgen noch bei Dunkelheit gekommen. In den Straßen strömten zahlreiche Menschen in Dirndl und Lederhose Richtung Festgelände. Die meisten Besucher hatten Rucksäcke und größere Taschen zu Hause gelassen. Diese sind aus Sicherheitsgründen verboten.

Die ersten Wiesnbesucher stehen am Eingang und warten auf den Einlass. © Sven Hoppe/dpa/dpa-Bildfunk +++

Fällt der Oktoberfest-Auftakt komplett ins Wasser? Der Anstichtag im Live-Ticker

Erstmeldung vom 16. September: München – Das Oktoberfest in München steht kurz bevor. Nach zweijähriger Corona-Pause findet ab dem Wochenende die 187. Auflage des bekanntesten Volksfestes der Welt statt.

Oktoberfest in München: Anstich mit OB Dieter Reiter um 12 Uhr -„Ozapft is“

Los geht‘s am Samstag (17. September). Um 12 Uhr mittags zapft Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) das erste Fass an und die Wiesn gilt offiziell als eröffnet.

Oktoberfest 2022 in München - die Öffnungszeiten Am Anstichtag öffnen die Zelte um 9 Uhr, ab 10 Uhr gibt’s alkoholfreie Getränke (außer Bier), um 12 Uhr mittags beginnt mit dem Anstich auch der Bierausschank. Montag bis Freitag öffnen die Zelte um 10 Uhr und schließen um 23.30 Uhr. Samstags, sonntags und am Feiertag, 3.10. beginnt der Ausschank bereits um 9 Uhr, der Zapfenstreich ist um 23.30 Uhr. In den großen Festhallen gibt‘s das letzte Bier und die letzte Musik um 22.30 Uhr. In den kleinen Zelten wie Hühnerbratereien, Imbiss- und Cafézelte sind Ausschank- und Musikende um 23 Uhr.

Oktoberfest in München: Nass-kaltes Wetter zum Wiesn-Start

Das Wetter ist den Volksfest-Fans in diesem Jahr nicht wohlgesonnen. Das Oktoberfest 2022 startet voraussichtlich nass-kalt. Zum Anstich bleibt es in München mit 13 Grad recht kühl, ein frischer Wind kommt hinzu. „Die Chancen auf eine trockene und warme Oktoberfesteröffnung am Wochenende stehen schlecht“, schlussfolgerte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bereits am Montag, 14. September.

Wiesn 2022 - Was ist neu nach drei Jahren Pandemie?

Oktoberfest in München findet ohne Corona-Einschränkungen statt

Im April hatte Reiter verkündet, dass die Wiesn trotz Corona stattfinden kann - und zwar ohne Einschränkungen. Reiter gab damals zwar zu verstehen, dass er selbst nicht glücklich sei mit der Entscheidung ein uneingeschränktes Oktoberfest stattfinden zu lassen. Der OB sei jedoch in Absprache mit Gesundheitsminister Karl Lauterbach zu dem Schluss gekommen, dass weder eine Absage noch ein eingeschränktes Stattfinden rechtlich vertretbar gewesen wäre. (kam)

