tz-Wiesn-Madl 2018: Jetzt bewerben!

2018 wird zum 185.ten Oktoberfest das erste volle Jahrzehnt an tz-Wiesn-Madln gefeiert. Wirst du unsere Nummer 20?

Finde es jetzt heraus und schicke uns deine Bewerbung. Dazu benötigst du mindestens drei Fotos von dir und einen kleinen Motivationstext weshalb du das Zeug für das diesjährige Siegertreppchen hast! Nicht nur der Titel des zehnten tz-Wiesn-Madls ist zu gewinnen, auch Top Preise erwarten dich. Hol dir den exklusiven Titel, einschließlich der fantastischen Preise und bewirb dich jetzt hier:

Die zwölf Finalistinnen nehmen am 23. September beim Trachten- und Schützenzug zur Wiesn hin teil, außerdem stehen sie beim großen Finale im „Wiesnzelt“ am Stiglmaierplatz am 27. September auf der Bühne. Die Nacht der tz-Wiesn-Madl 2018 findet am Donnerstag, 27. September, um 20.15 Uhr im „das Wiesnzelt“ am Stiglmaierplatz statt. Alle zwölf Finalistinnen werden mit Dirndln von „Daller Tracht“ ausgestattet und bekommen Wertgutscheine von „Bavarian Couture“. Die drei Madln auf dem Treppchen werden zudem die neuen Gesichter des bayerischen Modelabels. Von Daller Tracht bekommen sie außerdem einen Wertgutschein. Das tz-Wiesn-Madl 2018 erhält als Hauptpreis einen Mercedes-Benz GLA 180 im Wert von 38.000 Euro. In diesem Jahr erhalten außerdem alle Teilnehmerinnen die Chance, von den Model-Scouts von „Buenos Dias“ entdeckt zu werden.

Video: tz-Wiesn-Madl-Fotoshooting an der Isar mit unseren drei Finalistinnen aus dem Vorjahr

