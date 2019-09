tz-Wiesn-Madl 2019: Einkleidung bei Daller Tracht - Madln haben vollen Terminkalender

Fotoshooting und Videodreh

Für die tz-Wiesn-Madl-Finalistinnen stand ein großer Tag auf dem Programm: erst ging es zu Daller Tracht, dann ins Bamberger Haus und abschließend zu Mercedes.

Das tz-Wiesn-Madl-Finale rückt näher, schon am 25. September ist es soweit. Vorher warten aber noch aufregende Aktionen auf unsere Madln. Am Sonntag steht beispielsweise der Trachten- und Schützenumzug zur Wiesn auf dem Programm. Erstmal ging es für die Madln aber zur Einkleidung bei Daller Tracht.

Am Dienstagmorgen trafen sich die 12 Finalistinnen bei Daller Tracht in der Schleißheimer Straße. Die verbliebenen Madln wurden herzlich begrüßt und dann in den hinteren Bereich des Ladens geführt. Dort hing bereits eine große Auswahl an Dirndln in verschiedenen Größen sowie diverse Blusen – darunter hochgeschlossene, mit Spitze oder klassische Dirndlblusen.

tz-Wiesn-Madl 2019: Madln dürfen sich Dirndl bei Daller Tracht aussuchen

Die Nervosität bei den Madln stieg, sie versammelten sich um die Kleiderständer und zogen sich ihre Favoriten heraus. Schnell wurde auch eine passende Bluse ausgesucht und sich in eine Umkleide zurückgezogen. Manche Bewerberinnen waren zunächst enttäuscht, wenn sich eine andere ihr Traumdirndl geschnappt hatte.

Trotzdem probierte jede fleißig mehrere Dirndl an. Einige konnten sich schnell entscheiden – das erste war in einem Fall gleich das richtige. Bei manchen dauerte die Entscheidungsfindung länger, die Beraterin von Daller Tracht half und gab auch Tipps für die passende Bluse zum ausgesuchten Dirndl. Am Ende hatte jede ein Dirndl gefunden, in dem sie sich wohlfühlte.

tz-Wiesn-Madl 2019: Daller Tracht stellt auch Schmuck zu den Dirndln zur Verfügung

Daller Tracht stellte den Madln auch Schmuck zur Verfügung, sofort versammelten sich alle um die Auswahl und griffen beherzt zu. Manche wurden auch in der Schuhabteilung noch fündig. Das Outfit war komplett! Stolz wurden Bilder und Videos für Instagram gemacht. Und auch vor der Kamera des Fotografen fühlten sich die Madln in ihren neuen Dirndln pudelwohl. Beim Gruppenbild riefen alle begeistert „Finale!“, denn dort werden sie ihre neuen Outfits auch tragen.

tz-Wiesn-Madl 2019: Fotoshooting und Mittagessen beim Bamberger Haus

Doch mit der Einkleidung bei Daller Tracht war der Tag noch nicht vorbei. Anschließend ging es weiter zum Bamberger Haus. Dort standen die Madln erneut vor der Kamera des Fotografen. Bei Sonnenschein posierten die Top12 vor dem Luitpoldpark. Dann gönnten sich die Madln eine kurze Pause an den Tischen in der Sonne und ließen den bisherigen Tag Revue passieren.

+ Die Top12 zu Gast im Bamberger Haus. Anschließend gab es noch leckere Brotzeitplatten für die Madln. © Oliver Bodmer

Anschließend stellte das Bamberger Haus den Madln leckere Brotzeitplatten zur Verfügung. Brezen, Speck, Blutwurst, Käse oder Salami waren nur einige der Leckereien. Dazu gab es für die Madln Rhabarberschorle, Kaffee oder eine Radler-Maß. Die Madln hatten sichtlich Spaß und erholten sich in der Sonne im Biergarten des Bamberger Hauses, bevor der nächste Programmpunkt des Tages anstand.

tz-Wiesn-Madl 2019: Fotoshooting und Videodreh bei Mercedes

Es ging weiter zu Mercedes. Vor dem Gebäude stand bereits der smart forfour*, den die Gewinnerin als Hauptpreis erhält. Zuerst stand für die Top12 ein Fotoshooting auf dem Programm. Es wurde fleißig auf der Rolltreppe oder vor dem Siegerauto posiert und Gruppenfotos geschossen. Auch ein Videodreh stand an – unter anderem durften die Madln einzeln eine Treppe herunterlaufen und dabei ihr neues Dirndl vor der Kamera in Szene setzen.

+ Auch bei Mercedes waren die Finalistinnen zu Gast. Von der Niederlassung München kommt der Hauptpreis. © Oliver Bodmer

Dann hatten es die Madln aber geschafft. Der lange Tag neigte sich dem Ende zu: Von Daller Tracht über das Bamberger Haus zu Mercedes – ein langer Tag ging zu Ende.

*Kraftstoffverbrauch smart forfour 52 kW: 5,6 l/100 km (innerorts), 4,6 l/100 km (außerorts), 5,0 l/100 km (kombiniert), CO2-Emissionen (kombiniert): 113 g/km. Energieeffizienzklasse C.

