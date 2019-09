tz-Wiesn-Madl 2019: Das große Finale - hier im Liveticker dabei sein

Die Nacht der tz-Wiesn-Madl

von Katarina Amtmann schließen

Es ist soweit. Heute steht das große tz-Wiesn-Madl-Finale an. Auch wenn ihr nicht dabei sein könnt, verpasst ihr nichts, denn wir tickern hier live für euch vom Finale.

15.19 Uhr: Aktuell werden die Mädels gestylt. Dazu sind die Langhaarmädchen vor Ort. Sie kümmern sich um die Frisuren der Finalistinnen. Es wird fleißig geflochten und mit dem Glätteeisen gearbeitet. Laura Stadler kümmert sich währenddessen um das Make-Up.

13.31 Uhr: Ex-GNTM-Kandidatin Neele Hehemann ist da! Für die Mädels heißt das: Laufsteg-Training. Das Model macht es vor, unsere Madln machen es nach. Außerdem gibt es noch Anregungen: wie stelle ich mich am besten hin? Was mache ich mit meinen Händen?

+ Ex-GNTM-Kandidatin Neele Hehemann erklärt den Madln, wie man am besten auf einem Laufsteg läuft.

Zusätzlich hat die Ex-GNTM-Kandidatin noch einen Tipp gegen Aufregung: Ohrläppchen massieren. Ob es hilft? Wir werden es sehen...

tz-Wiesn-Madl 2019: Das große Finale

Heute ist es soweit: die Nacht der tz-Wiesn-Madl 2019 findet statt. Dann steht endlich fest, wer das tz-Wiesn-Madl 2019 wird. Noch zwölf Madln sind im Rennen. Lisa, Jenna, Jessica, Sabrina, Jennifer, Tanja, Anna-Luisa, Selina, Jennie, Meltem, Denise und Elena Marie kämpfen noch um den Titel - und um die Nachfolge von Laura Anneser. Sie gewann den Titel im vergangenen Jahr.

Für die Madln geht der große Tag schon am Mittag los. Dann steht unter anderem das Styling auf dem Plan. Die Langhaarmädchen sind vor Ort und kümmern sich um die Frisuren – auch für das Make-Up ist gesorgt.

tz-Wiesn-Madl 2019: Laufsteg-Training mit Neele Hehemann - sie sitzt auch in der Jury

Außerdem steht ein Laufsteg-Training auf dem Programm. Dafür kommt extra Neele Hehemann zum Finale, sie übt mit den Top12 und wird am Abend auch in der Finaljury sitzen. Neben der Ex-Kandidatin von Germany’s Next Topmodel sitzen auch Sebastian Arbinger (tz Chefredakteur), Markus Knall (Online Chefredakteur), Benedikt Daller (Inhaber Daller Tracht), Matthias Geitmann (Verkaufsleiter smart center München), Laura Anneser (tz-Wiesn-Madl 2019) und Modelagentin Kati Zarnitz (PS Models) in der Jury.

Diese Sieben entscheiden über die Siegerin – doch nicht allein! Denn auch unsere Leser durften abstimmen – zu 25 Prozent gehen die Stimmen aus dem Onlinevoting in die Wertung ein. Die restlichen 75 Prozent kommen von der Jury.

tz-Wiesn-Madl 2019: Großes Finale hier im Live-Ticker

Um 20.15 Uhr beginnt dann der große Finalabend. Jede Kandidatin darf 15 Gäste mitbringen. Wer nicht mit dabei sein kann, muss aber nicht traurig sein, denn wir tickern das Finale für euch mit. Hier bekommt ihr alle Infos und seid immer auf dem neuesten Stand. Gegen 22 Uhr steht dann fest, wer das tz-Wiesn-Madl 2019 wird. Anschließend findet die Aftershow Party im Wiesn Club statt. Für die neuesten Infos schaut auch auf unserem Instagram-Kanal vorbei.

tz-Wiesn-Madl 2019: Auf die Top3 warten tolle Preise

Die Siegerin kann dann nicht nur ihren Titel feiern, sondern sich auch über tolle Preise freuen. Sie erhält einen smart forfour* im Wert von fast 20.000 Euro vom smart center München. Alle zwölf Finalistinnen werden außerdem mit einem Dirndl von Daller Tracht ausgestattet - die Top 3-Finalistinnen erhalten zusätzlich einen Wertgutschein von Daller Tracht.

Für die Zweitplatzierte geht es nach Berlin: Sie erhält einen Reisegutschein von Easyjet für einen Wochenendtrip in die Hauptstadt inklusive Übernachtung im Vier-Sterne-Hotel. Auch die Drittplatzierte darf sich über eine kurze Auszeit freuen: Sie erhält zwei Übernachtungen für zwei Personen in einem 4* Hotel in Tux-Finkenberg. Die Top 3-Finalistinnen erhalten außerdem jeweils eine All-Inclusive-Jahresmitgliedschaft von den FIT STAR Fitnessstudios in München.

*Kraftstoffverbrauch smart forfour 52 kW: 5,6 l/100 km (innerorts), 4,6 l/100 km (außerorts), 5,0 l/100 km (kombiniert), CO2-Emissionen (kombiniert): 113 g/km. Energieeffizienzklasse C.

