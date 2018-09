tz-Wiesn-Madl: Wählen Sie Ihre Favoritin in die Top 12!

Voting startet am 4.9. um 12 Uhr

Unsere Jury hat sich entschieden: Aus den von unseren Lesern gewählten Top 25 wählte sie sechs tz-Wiesn-Madl-Kandidatinnen in die Top 12. Aus den verbliebenen Bewerberinnen wählen Sie, liebe Leser, nochmals sechs aus. Das Voting startet am 4. September um 12 Uhr.

Aus mehr als 500 Bewerbungen haben unsere Leser ihre Top 25 gekürt. Aus diesen 25 Kandidatinnen, haben am Montag (3. September) unsere Jury ihre sechs Favoritinnen gewählt, nun sind wieder die Leser gefragt, um aus den verblieben Kandidatinnen ihre sechs Favoritinnen in das Finale zu schicken. Das Voting startet am Dienstag, 4. September, um 12 Uhr, und endet am 11. September 2018 um 12 Uhr.

tz-Wiesn-Madl-Wahl 2018: Wie es weitergeht und was es zu gewinnen gibt

Die zwölf Finalistinnen der tz-Wiesn-Madl-Wahl machen bei einem Fotoshooting im Löwenbräukeller und bei Mercedes Benz in München teil. Außerdem nehmen die Top 12 am 23. September (am ersten Wiesn-Sonntag also) beim Trachten- und Schützenzug zur Wiesn teil, außerdem stehen sie beim großen Finale im „das Wiesnzelt“ am Stiglmaierplatz am 27. September (ab 20.15 Uhr) auf der Bühne. Alle zwölf Finalistinnen werden mit Dirndln von Daller Tracht ausgestattet und bekommen Wertgutscheine von Bavarian Couture. Die drei Madln auf dem Treppchen werden zudem die neuen Gesichter des bayerischen Modelabels.

Von Daller Tracht bekommen sie außerdem einen Wertgutschein. Das tz-Wiesn-Madl 2018 erhält als Hauptpreis einen Mercedes-Benz GLA 180* im Wert von 38.000 Euro. In diesem Jahr erhalten außerdem alle Teilnehmerinnen die Chance, von den Model-Scouts von Buenos Dias entdeckt zu werden.

tz-Wiesn-Madl 2018: Das waren die Top 25, die unsere Leser gewählt haben

*Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 9,7l; außerorts 5,8l; kombiniert 7,2l; CO2-Emission kombiniert: 132-220g/km; Effizienzklasse D.

Quelle: tz