Bayerns Landwirtschaftsministerin ekelt sich vor veganer Weißwurst – „Ich verstehe nicht …“

Von: Thomas Eldersch

Teilen

Vegane Gerichte werden immer beliebter. Auf der Wiesn kommen die fleischlosen Alternativen allerdings nicht so gut an – vor allem bei den Promis.

München – Neben der Mass Bier und den Fahrgeschäften treibt es wohl die meisten Wiesn-Besucher aufs Oktoberfest wegen der zahlreichen Schmankerl, die es dort zu verköstigen gibt. Neben dem klassischen Hendl oder dem Ochsenbraten, gibt es auch so kostspielige Gerichte wie eine halbe Bio-Ente für über 50 Euro. In diesem Jahr bieten manche Zelte auch etwas komplett Neues und dem Zeitgeist Entsprechendes an: vegane Weißwürste. Wie viele der fleischlosen Alternativen bereits über die Theke gewandert sind, ist unklar. Bei der Prominenz kommt das Alternativ-Produkt jedenfalls nicht gut an.

Wiesn 2022: Vegane Weißwürste fallen bei Bayern Landwirtschaftsministerin Kaniber durch

Jüngst wagte sich Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) an die für jeden Bayern wohl an Frevel heranreichende Wurstalternative. Wie die Bild schreibt, wurde ihr die vegane Weißwurst sogar extra in ein Zelt auf die Oide Wiesn gebracht, damit sie sie probieren konnte. Doch schon beim Geruchstest entgleisten der CSU-Politikerin alle Gesichtszüge. Anschließend äußerte sie sich sichtlich angeekelt: „Allein der Geruch und die Konsistenz des Produkts haben es mir unmöglich gemacht, das zu essen.“

Vegane Weißwürste sind für Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber keine Alternative. © IMAGO/Frank Hoermann /Sven Simon/dpa/Felix Hörhager/Collage Merkur

Schon als die veganen Weißwürste an ihren Tisch gebracht wurden, bildeten sich Risse auf der Oberfläche. „Das ist nur eine eigenartig zusammengepresste Masse“, konstatierte sie bei dem Anblick. Der Landwirtschaftsministerin, die schon des Öfteren in diesem Jahr auf der Wiesn unterwegs war, wie ihre Beiträge auf ihrem Instagram-Profil vermuten lassen, war auch nicht klar, warum jemand solch eine Alternative essen wollen würde. „Ich verstehe nicht, warum jemand als Veganer etwas essen will, das aussieht wie eine Wurst. Ich habe mich doch bewusst entschieden, kein Fleisch zu essen“, steckte sie der Bild.

Wiesn 2022: Kabarettistin Monika Gruber schmeckt die vegane Weißwust auch nicht

Mit ihrer Meinung steht die CSU-Politikerin nicht alleine da. Kabarettistin Monika Gruber hält ebenfalls nichts von der fleischlosen Wurst-Alternative. Sie sagte ebenfalls der Bild: „Vegane Weißwürste schmecken wie Montageschaum, der in ein Kondom abgefüllt wurde, mit einer leichten Kalk-Note im Abgang.“ Gruber weiß jedoch im Vergleich zu Kaniber wovon sie spricht. Sie probierte sogar ein Stück der veganen Weißwurst in einer Wiesn-Sendung des BR. Und auch ihr fiel dort sofort das unappetitliche Aussehen der Wurst auf. „Ich habe es befürchtet, dass wir das essen müssen. Des sieht aus wie gepresste Sägespäne.“ (tel)

„Wir liefern alle wichtigen Themen, Infos und News rund um die Wiesn in unserem Themenbereich: Alles rund um München. Hier einfach direkt in Telegram oder Facebook anmelden, Thema auswählen und nix mehr zur Wiesn 2022 verpassen!“