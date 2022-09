Schlimmster Tag der Woche? Gruselige Prognose für Wiesn-Wetter - besonders für heute

Teilen

Ein regnerischer Tag auf der Wiesn: Wegen des kalten und nassen Wetters gibt es auf dem Oktoberfest nun auch Glühwein. © IMAGO / Smith

Die diesjährige Wiesn ist verregnet. Es bleibt nasskalt, doch vereinzelt gibt es auch Hoffnung auf Sonnenstrahlen.

München - Wegen des dauerhaft kalten und nassen Wetters gibt es auf der Wiesn erstmals seit vielen Jahren Glühwein. Die Prognosen bleiben schlecht. Oktoberfest-Fans sollten diese Woche deshalb einen Regenschirm dabei haben. Denn ausgerechnet der September ist seit Februar der erste Monat, der zu nass ausfällt.

Wiesn-Wetter: Dauerregen am Mittwoch

Zuletzt schenkten Standlbetreiber auf dem Oktoberfest im Jahr 2008 Glühwein aus, damals hatte es teilweise tagelang unter zehn Grad. Auf der diesjährigen Wiesn ist es ebenfalls kühl und nass. „Ein umfangreicher Tiefdruckkomplex mit Zentrum über dem Norden Deutschlands bestimmt zusammen mit polarer Meeresluft das Wetter in Bayern“, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mit. Der Süden Deutschlands ist am Mittwoch stark bewölkt und es fällt immer wieder Regen. Vereinzelt sind bis zu 80 Liter pro Quadratmeter innerhalb von 48 Stunden möglich. Zumindest im späteren Tagesverlauf sagen Meteorologen noch sonnige Phasen voraus. Die Höchstwerte liegen bei 9 bis 13 Grad.

Oktoberfest-Wetter: So geht es diese Woche in München weiter

In der Nacht zum Donnerstag regnet es in Bayern weiter, doch die Schauer werden immerhin weniger. Die Schneefallgrenze sinkt laut DWD wieder auf 1500 Meter, die Temperaturen können morgens dennoch bis auf ein Grad sinken. Im Tagesverlauf liegen die Höchsttemperaturen dann bei 10 bis 16 Grad, wie wetter.de berichtet. Es bleibt bewölkt und regnet teilweise, besonders in Alpennähe. Doch Wiesn-Besucher können auch auf vereinzelte sonnige Phasen hoffen. Auch am Freitag klart es in Bayern zunächst nicht auf, mit vereinzelten Tropfen, am Samstag wird es dann endlich etwas wärmer. Die Höchsttemperaturen liegen laut wetter.de in Bayern bei 12 Grad bis zu 20 Grad am Inn, partiell kommt die Sonne durch. Nicht warm genug, um beim Wiesn-Besuch den Trachten-Janker oder die Strickjacke zu Hause zu lassen. Im Zehn-Tages-Trend des DWD sind bis zum 6. Oktober leicht steigende Temperaturen zu erkennen. Zwar beginnt der Oktober etwas freundlicher, doch es bleibt insgesamt weiterhin regnerisch und windig.