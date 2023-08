Oktoberfest 2023: Antworten auf Fragen, die immer wieder auftauchen

Von: Elisa Buhrke

Teilen

Das Oktoberfest 2023 steht kurz bevor. Wir erklären alles, was man vor dem Besuch wissen sollte: Wann die Wiesn stattfindet, wie viel eine Tisch-Reservierung kostet und warum es das Event überhaupt gibt.

München - Die Wiesn gehört zu München wie süßer Senf zur Weißwurst. Jedes Jahr strömen Millionen Menschen in die Landeshauptstadt, um das Oktoberfest zu feiern. Und das, obwohl Bier- und Hendl-Preise auch 2023 wieder drastisch steigen. Das größte Volksfest der Welt hat eben Tradition: Wie man an einen Platz im Festzelt gelangt, seit wann und warum es die Wiesn überhaupt gibt, erklärt unsere Redaktion hier im FAQ.

Wie lange dauert das Oktoberfest in München?

Das 188. Oktoberfest findet vom 16. September bis 3. Oktober 2023 auf der Theresienwiese statt. Am ersten Wiesn-Samstag öffnen die Zelte um 9 Uhr morgens, ab 10 Uhr beginnt der Ausschank alkoholfreier Getränke. Um 12 Uhr mittags zapft Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) dann das erste Bierfass im Schottenhamel-Festzelt an. Mit dem Anstich ist die Wiesn 2023 offiziell eröffnet, dann heißt es wieder: O‘zapft is! (Bairisch für: Es ist angezapft!)

Was kostet der Eintritt beim Oktoberfest?

Der Besuch des Oktoberfests ist grundsätzlich frei. Für den Aufenthalt auf der Theresienwiese wird kein Eintritt verlangt. Eine Ausnahme gibt es allerdings: Für die „Oide Wiesn“ mit historischen Fahrgeschäften müssen Personen ab 14 Jahren vier Euro entrichten, ab 21 Uhr ist auch hier der Eintritt kostenlos.

Das Oktoberfest 2023 findet vom 16. September bis 3. Oktober auf der Theresienwiese statt. Jedes Jahr strömen Millionen Besucher nach München. © Collage: IMAGO / aal.photo (links) und IMAGO / APress (rechts)

Kann man ohne Reservierung auf die Wiesn?

Festzelte können auch ohne Voranmeldung betreten werden. Ein Teil der Tische wird sogar extra für Spontanbesucher freigehalten. In den großen Zelten betrifft das ein Viertel der Plätze, am Wochenende und am Feiertag bis 15 Uhr sogar die Hälfte, danach immer noch 35 Prozent. Ausgenommen davon sind nur die Käfer Wiesn-Schänke, Kufflers Weinzelt sowie die kleinen Zelte. In den Biergärten ist gar keine Reservierung möglich. Gerade am Abend oder als Gruppe kann es jedoch schnell passieren, dass in den Festzelten keine Plätze mehr frei sind. Teilweise wird der Einlass auch wegen Überfüllung geschlossen. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte deshalb vorab reservieren.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Wie bekommt man einen Tisch auf der Wiesn?

Für die Reservierung gibt es keine zentrale Stelle. Tische können direkt bei den Festzelten vorab reserviert werden, auch bei den kleinen Zelten. In der Regel ist dies bereits im Frühjahr möglich, spätestens ab April oder Mai. Die Festwirte informieren auf ihren Websites über den Beginn. Meist läuft die Buchung online ab, manchmal auch telefonisch. Schnell sein lohnt sich, manchmal werden aber auch kurzfristig wieder Termine frei.

Die 17 Großen Festzelte auf der Wiesn 2023 - Augustiner-Festhalle

- Festzelt Tradition

- Fischer-Vroni

- Hacker-Festzelt

- Herzkasperlzelt

- Hofbräu-Festzelt

- Käfer Wies‘n-Schänke

- Kufflers Weinzelt

- Löwenbräu-Festzelt

- Marstall Festzelt

- Ochsenbraterei

- Paulaner Festzelt

- Pschorr-Bräurosl

- Schottenhamel-Festhalle

- Schützen-Festzelt

- Schützenlisl

Was kostet ein Tisch auf dem Oktoberfest?

Die Reservierung der Tische an sich ist kostenlos. Im Voraus müssen allerdings Gutscheine bezahlt werden, also Wertmarken, zum Beispiel für die Maß Bier und ein halbes Hendl pro Person. Reservierungen können nur für einen ganzen Tisch vorgenommen werden, also für acht bis zehn Personen. Die Wertmarken für einen Tisch kosten dann insgesamt etwa 350 Euro, in manchen Zelten auch mehr.

Eine Ausnahme ist seit diesem Jahr das „Wiesnpaket“: Damit können sich Einzelpersonen ab 79 Euro einen festen Platz in einem Zelt nach Wahl sichern. Essens- und Biermarken sowie eine von drei Stadtführungen durch München und den offiziellen Oktoberfest-Krug mit dem Wiesnmotiv inklusive.

Was wird beim Oktoberfest eigentlich gefeiert?

Die Wiesn ist das größte und beliebteste Volksfest der Welt. Ihre Geschichte reicht bis in das Jahr 1810 zurück: Damals, am 12. Oktober, vermählte sich Prinzregent Ludwig von Bayern (der spätere König Ludwig I.) mit Prinzessin Therese von Sachsen-Hilburghausen. Ihre Hochzeit feierten sie am 17. Oktober in außergewöhnlicher Form: Mit einem großen Pferderennen auf der heutigen – nach der Braut so benannten – Theresienwiese. Von dem Großereignis waren alle so begeistert, dass sie es unbedingt wiederholen wollten. Das Oktoberfest war geboren, wenn auch noch ohne Fahrgeschäfte und Bierzelte. Mittlerweile beginnt es bereits im September, doch das Startdatum wurde erst im Nachhinein nach vorn verlegt. Offizieller Gründungsvater ist übrigens Andreas Michael Dall‘Armi, Mitglied der Bayerischen Nationalgarde, der 1810 die Idee zu dem Pferderennen hatte.

Warum heißt es Wiesn?

Austragungsort des Oktoberfests ist seit jeher die Theresienwiese, bei der es sich 1810 noch um eine am Stadtrand gelegene Wiese handelte. Dieser Name war den Münchnern aber auf Dauer zu umständlich – weshalb sie die Theresienwiese schnurstracks in „d‘Wiesn“ umbenannten. Aber Achtung: Dabei handelt es sich nicht um mehrere Wiesen im Plural, sondern um die bairische Abkürzung von „die Wiese“. Deshalb heißt es auch, man war „auf der Wiesn“ und nicht „auf den Wiesen“.

Wem gehört die Wiesn?

Seit 1819 findet das Oktoberfest unter Leitung der Stadt München statt. Schon damals handelte es sich um einen Besuchermagnet und eine sprudelnde Geldquelle. Der Stadt gehört auch die Fläche, also die 42 Hektar große Theresienwiese. Jährlich zahlen deshalb Festzelte, Fahrgeschäfte und Buden Standmieten. Zusätzlich betreibt die Stadt mehrere Standl, die in den Straßen stehen und Feinkost sowie alkoholfreie Getränke und Souvenirs verkaufen. Wie viel die Stadt bei der Wiesn 2022 verdient hat, darüber legt das Wirtschaftsreferat in seinem offiziellen Schlussbericht keine Zahlen vor. Auch die Einnahmen der privat betriebenen Festzelte sind ein wohl gehütetes Geheimnis: Der Gewinn eines Wiesn-Wirts liegt schätzungsweise zwischen ein bis zwei Millionen Euro pro Jahr. Im vergangenen Jahr besuchten die Wiesn rund 5,7 Millionen Menschen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus München und der Region finden Sie auf tz.de/muenchen.