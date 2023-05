Fast 1000 Euro für 13 Quadratmeter: WG-Zimmer in München im Angebot – Mieterin listet Vorzüge detailliert auf

Von: Lukas Schierlinger

„In deinem Zimmer hörst du fast gar nicht, was draußen passiert.“ Wer diese Vorzüge einer Münchner WG genießen möchte, muss tief in die Tasche greifen.

München – „Wunderschön“ und „traumhaft“: Diese Zuschreibungen finden sich bereits im Titel der Anzeige. Offensiv beworben wird hier ein WG-Zimmer in durchaus passabler Lage. In sich hat es allerdings der Preis. Stolze 950 Euro Gesamtmiete werden auf dem Portal wg-gesucht.de für ein 13 Quadratmeter großes Zimmer am Olympiapark aufgerufen. Auf den ersten Blick gibt es keinen Grund, an der Echtheit des Inserats zu zweifeln.

WG-Zimmer in München zu stolzem Mietpreis: Balkon lockt mit „wunderschönem Blick auf die Alpen“

„Ich bin auf der Suche nach jemandem, der mein Zimmer in dieser schönen Wohnung im Olympiapark übernimmt.

Ich muss leider ausziehen, weil ich den Job wechsle und auf die andere Seite der Stadt ziehe“, informiert die Mieterin des WG-Zimmers. Detailliert listet sie die Vorzüge ihres derzeitigen Zuhauses auf: Eine insgesamt 86 Quadratmeter große Wohnung, Wohlfühlatmosphäre für Zeiten im Homeoffice und die ruhige Lage: „In deinem Zimmer hörst du fast gar nicht, was draußen passiert“. Vom Balkon aus habe man einen „wunderschönen Blick auf die Alpen“.

Auch für ihren Mitbewohner und dessen Hund Idefix findet sie nur warme Worte: „Er (der Mitbewohner, d.Red.) ist sehr nett, locker, sauber und sozial. Er wird immer sein Bestes tun, damit du dich in der Wohnung wohlfühlst.“ Dass ein fast vierstelliger Mietpreis für ein 13 Quadratmeter großes WG-Zimmer selbst für Münchner Verhältnisse ganz schön ambitioniert sein könnte, wird in der Anzeige nicht erwähnt. Im März 2023 wurde der neue Mietspiegel für die Landeshauptstadt präsentiert. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) nannte die Ergebnisse „einigermaßen niederschmetternd“.

13 Quadratmeter großes WG-Zimmer für 950 Euro Gesamtmiete: Wer schlägt zu?

Schon ab 1. Juli könnte der potenzielle Nachmieter sich sein neues Zuhause am Olympiapark einrichten. „Wir möchten so bald wie möglich mit den Besichtigungen beginnen“, heißt es im Anzeigentext. Für viele Münchner Studenten – die Wohnungsnot an der Isar trifft sie besonders – dürfte das Angebot eine Nummer zu groß sein.

