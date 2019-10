Jugendliche ziehen nachts durch Stadt und legen Brände - Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Brandstiftung in München: Am frühen Montag zogen unbekannte Jugendliche durch den Münchner Osten und legten mehrere Feuer. Die Feuerwehr verhinderte Schlimmeres.

München - Am Montag meldeten sich Bürger zwischen 1 und 4 Uhr nachts bei der Polizei, weil eine Gruppe unbekannter Jugendlicher brandstiftend durch die Viertel Ramersdorf und Haidhausen im Münchner Osten streiften. Die Feuerteufel verursachten so eine fünf-stellige Schadenssumme.

Wie die Polizei berichtet, wurde zuerst ein Brand in der Görzer Straße gemeldet. Ein Container für Plastik brannte dort vollständig aus. Ein Zeuge hatte das Treiben der Jugendlichen beobachtet und die Polizei gerufen.

Feuerteufel ziehen durch Münchner Osten - dann wird es gefährlich

Die Unbekannten zogen weiter Richtung Innenstadt und setzten die Brandstiftung fort: An der Rosenheimer Straße zündeten sie einen Fahrradanhänger an, in der Bazeillestraße setzten sie einen Motorroller in Brand. Von diesem aus verbreitete sich das Feuer sogar weiter auf ein Motorrad und schließlich brannte auch das Fenster eines Schulgebäudes. Während der Roller komplett ausbrannte, konnte das Feuer am Motorrad und am Fenster der Schule durch die Münchner Feuerwehr gelöscht werden.

Weiterhin steckten die unbekannten Jugendlichen ein Fahrrad in der Balanstraße und einen Motorroller an der Rablstraße in Brand.

München: Unbekannte legen mehrere Feuer und verursachen hohen Schaden

Glücklicherweise wurden keine Personen bei den Bränden verletzt. Allerdings entstand ein hoher Sachschaden, den diePolizei auf 20.000 Euro beziffert. Zwar konnten die Feuerteufel nur bei ihrer ersten Brandstiftung an der Görzer Straße von einem Zeugen beobachtet werden. Die Polizei geht jedoch aufgrund des ähnlichen Tathergangs und der räumlichen Nähe der Brände von denselben Tätern aus.

Polizei sucht nach unbekannten Brandstiftern - Zeugen sollen sich melden

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, um die brandstiftenden Jugendlichen ausfindig zu machen. Personen, die in der Nacht von Sonntag auf Montag verdächtige Beobachtungen gemacht haben, können sich unter der Telefonnummer 089/2910-0 oder bei jeder Polizeidienststelle vor Ort melden.

Brände halten München in Atem

Die mysteriöse Brandserie ist nicht die erste in München, die die Stadt in diesem Monat in Atem hält. Erst kürzlich brannte ein teurer BMW im Dreimühlenviertel vollständig aus. Zuvor hatte es ein Feuer auf dem BMW-Gelände gegeben. Vor einigen Wochen hatte ein Brand in einer Münchner U-Bahn für Angst bei den Fahrgästen gesorgt.