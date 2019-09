München: Constanze Gollas seit einer Woche vermisst - Spur führt in Eglhartinger Forst 

Polizei erhofft sich Hinweise

Die Münchnerin Constanze Gollas wird seit einer Woche vermisst. Eine Spur führt in den Eglhartinger Forst. Spürhunde suchen nach der jungen Frau.

München - Seit dem 31. August fehlt jede Spur von Constanze Gollas aus München. Die letzte Spur führt vermutlich in den Eglhartinger Forst. Wie die Familie der Münchnerin in einem Facebook-Beitrag erklärt, startete Constanze Gollas am vergangenen Samstag gegen 15 Uhr mit öffentlichen Verkehrsmitteln in München. Vom Bahnhof Eglharting oder Kirchseeon sei die junge Frau dann vermutlich Richtung Eglhartinger Forst gefahren. Doch auf diesem Weg verliert sich ihre Spur.

Vermisste Constanze Gollas aus München: Bruder veröffentlicht Bilder

Wie ihr Bruder Luitpold Gollas weiter erklärt, sei die Vermisste vermutlich mit einer schwarzen Softshell-Jacke, einer blau-schwarzen Wanderhose und einem gelblichem Rucksack unterwegs. Sehr wahrscheinlich habe sie ihr rotes Damenfahrrad mitgenommen.

Über die Facebook-Seite ist der zeitliche Ablauf der Suche nach der Vermissten einsehbar. Wie der Bruder der jungen Frau dort erklärt, sei mittlerweile bekannt, dass das Handy von Constanze Gollas am Tag ihres Verschwindens zwischen 15 und 18:15 Uhr bei Kirchseeon unterwegs gewesen sein muss. Ein kurz darauf eingesetzter Mantrailer-Hund bestätigt dann den Verdacht: Constanze Gollas muss zu 90% am Bahnhof Kirchseeon gewesen sein. Durch Flächenhunde sei dann am Freitag eine Spur in den Eglhartinger Forst festgestellt worden.

Wie der Bruder der jungen Frau weiter erklärt, sei für Samstag dann eine große Suchaktion mit freiwilligen Helfern geplant. Wie Ebersbergs Polizeichef Ulrich Milius gegenüber der Süddeutschen Zeitung bestätigt, sei eine genaue Ortung des Handys der Vermissten kaum möglich. Wie der Ebersberger Inspektionsleiter dabei weiter erklärt, werde ein Gewaltverbrechen bislang jedoch nicht in Erwägung gezogen.

Polizei äußert sich zu Vermisstenfall: Münchnerin Constanze Gollas gilt als vermisst

Die ermittelnden Beamten seien vielmehr davon überzeugt, dass sich Constanze Gollas freiwillig von Zuhause entfernt habe. Die junge Frau sei demnach depressiv und mittlerweile auch in Behandlung.

Der Bruder der vermissten Constanze Gollas bittet mögliche Hinweisgeber sich unter einer der folgenden Telefonnummern: 0175/2411126, 0157/33855342, 0152/54017105 oder 087519962 zu melden. Jegliche Hinweise nimmt auch jede polizeiliche Dienststelle entgegen.

