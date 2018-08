Vergewaltigungs-Prozess um Playmate: Komplett neue Wende

Vorfall im Dezember 2014

von Andreas Thieme schließen

Aussage gegen Aussage: Diese Konstellation gehört zu den schwierigsten vor Gericht. Vor allem, wenn es um eine Vergewaltigung geht, für die es nur selten klare Beweise gibt.

München - Murat K. (28, Name geändert) hat das leidvoll erfahren müssen, seitdem er Ende Dezember 2014 eine Nacht mit Playmate Nadine S. (23) verbracht hatte. In der Disco Crowns Club am Ostbahnhof hatten sich das Model und der Kaufmann kennengelernt. Sie tanzten und küssten sich, es kam zu schnellem Sex auf der Damentoilette, später gingen die beiden noch ins Hotel.

Nach rund einer Stunde verabschiedete sich Nadine S. dort von ihrem flüchtigen Liebhaber, für ihn schien alles normal. Doch unmittelbar danach bezichtigte die 23-Jährige ihn der Vergewaltigung und offenbarte sich dem Nachportier, der sofort die Polizei rief.

Lesen Sie zudem auch: Düsteres Szenario am Hauptbahnhof - jetzt sind zwei 14-Jährige total verstört

Erst ein halbes Jahr später erfuhr Murat K. dann von der Anzeige, im November 2016 musste er vor Gericht. Nadine S. hielt ihre Aussage aufrecht, am Ende wurde K. zu zwei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt.

Für den Kaufmann ein Schock, denn er hatte die Vergewaltigung stets bestritten. Im Prozess hatte selbst die Staatsanwaltschaft einen Freispruch gefordert, weil Nadine S. sich in starke Widersprüche verwickelt hatte. Das Gericht kannte aber keine Gnade.

Beweise waren eigentlich eindeutig

Murat K. zog bis vor den Bundesgerichtshof – mit Erfolg: Die Bundesrichter bemängelten die lückenhafte Beweisaufnahme, der Prozess musste am Landgericht wiederholt werden. Er endete am späten Montagabend nun mit einem Freispruch für Murat K., der sichtlich erleichtert war. Am Ende glaubte das Gericht dann ihm. Doch die schweren Vorwürfe musste er mehr als dreieinhalb Jahre ertragen – inklusive des ersten Fehlurteils.

Vielleicht interessiert Sie auch das: Während „Honig-Anwendung“: Erneut sexuelle Belästigung in beliebtem Schwimmbad - neue Details bekannt

„Meinen Mandanten und seine Familie hat diese Situation massiv belastet“, sagt Verteidiger Rainer Pohlen. Schon im Prozess hatte er die nicht ausreichend detaillierte Aussage des Models kritisiert. „Ihre Gedächtnislücken waren nicht nachvollziehbar“, sagt der Anwalt. Kurios auch: In dem Hotel hatte es Videoaufzeichnungen gegeben, die zeigen, wie Murat K. und Nadine S. eng umschlungen das Zimmer buchen. „Ich hielt sie für ein Liebespaar“, hatte der Portier ausgesagt, den S. später weinend aufsuchte. Was in dem Zimmer geschah, ließ sich laut Gericht „nicht mehr aufklären“.

Andreas Thieme