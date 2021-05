Stromausfall! Tausende Münchner Haushalte betroffen, Ampeln lahmgelegt - weiter massive Behinderungen

Tram-Fahrgäste müssen in München am Freitag ein wenig mehr Geduld mitbringen (Symbolbild).

Wohl längere Reparaturarbeiten nötig

Der Freitag beginnt für viele Münchner mit Beeinträchtigungen: Ein Stromausfall betrifft tausende Haushalte - und hat Folgen für den Berufsverkehr.

Ein Kabelbrand hat am Freitag (21. Mai) zu einem Stromausfall im Münchner Osten geführt.

Ampeln schalteten sich ab, massive Verkehrsbehinderungen sind die Folge.

Update vom 21. Mai, 8.11 Uhr: Inzwischen sind alle Tram-Linien wieder durch Züge besetzt. Wie die MVG mitteilt, könne es aber weiterhin zu Verspätungen und Ausfällen kommen. Noch bis mindestens 9 Uhr dürfte es zu Unregelmäßigkeiten kommen.

Update vom 21. Mai, 7.38 Uhr: Der für den Stromausfall verantwortliche Kabelbrand habe in einer Baugrube in der Grafinger Straße stattgefunden, teilt die Polizei nun mit. Weiterhin sei die Ursache ungeklärt. Jetzt ermitteln Brandfahnder der Kriminalpolizei (Kommissariat 13).

Nach Stromausfall in München: Ausfälle und Verspätungen bei Tram - Fahrgästen sollen auf U-Bahn und Bus umsteigen

Update vom 21. Mai, 7.06 Uhr: Neue Infos vonseiten der Stadtwerke. Aufgrund des Stromausfalls kommt es auf allen Linien der Tram zu erheblichen Ausfällen und Verspätungen. Mittlerweile ist die Stromversorgung im Betriebshof allerdings wieder sichergestellt, sodass die Fahrzeuge nach und nach ihre Fahrten aufnehmen.

Die Trambahnen verkehren aktuell im 20-Minuten-Takt, verstärkt durch einzelne Busse des Schienenersatzverkehrs. Das Angebot wird nun sukzessive verstärkt, dennoch wird es nach aktueller Prognose den gesamten Vormittag über zu erheblichen Abweichungen vom Fahrplan kommen. Die MVG rät Fahrgästen, auf U-Bahn und Bus umzusteigen.

Update vom 21. Mai, 6.49 Uhr: An großen Kreuzungen, die vom Ausfall der Ampeln betroffen sind, regeln Beamte der Münchner Polizei* den Verkehr. Ihre Bitte via Twitter: „Fahrt vorsichtig, achtet auf die beschilderten Vorfahrtsregelungen und plant einen längeren Weg in die Arbeit ein.“

Update vom 21. Mai, 6.25 Uhr: Bereits jetzt meldet die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) zahlreiche Störungen bei Bus- und Tramverkehr. Es sei zunächst mit „erheblichen Behinderungen“ zu rechnen, hieß es. Man bemühe sich so schnell wie möglich einen fahrplanmäßigen Betrieb herzustellen. Alle Infos über betroffene Linien finden Sie in der MVG-Übersicht.

München: Stromausfall legt sogar Ampeln lahm - Tram-Betriebshof im betroffenen Gebiet

Erstmeldung:

München - Aufgrund eines Kabelbrands ist es am Freitagmorgen (21. Mai) gegen 3.50 Uhr zu einem Stromausfall im Münchner* Osten gekommen. Die Ursache ist bislang unbekannt.

Betroffen davon sind etwa 20.000 Haushalte in Haidhausen, Ramersdorf und Berg am Laim. Auch beim Verkehr könne es zu Behinderungen kommen, vermeldeten die Stadtwerke München (SWM). Etwa der Tram-Betriebshof liegt im betroffenen Gebiet; zudem sind teilweise Ampeln ausgefallen.

Stromausfall in München: Tausende Haushalte betroffen - wohl längere Reparaturarbeiten nötig

Der SWM-Sicherheitsservice und die Polizei sind bereits an der Schadensstelle im Einsatz. Laut Erstmeldung ist von umfangreichen Reparaturarbeiten an den Kabelstrecken auszugehen. Diese könnten bis mittags andauern. „Sobald eine genauere Prognose möglich ist, werden die SWM informieren", hieß es in einer Presseaussendung.