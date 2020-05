Mann stürzt in München auf U-Bahn-Gleise - als Passanten ihm helfen, wird er aggressiv

In München ist ein Mann (32) auf U-Bahn-Gleise gestürzt. (Symbolbild Münchner U-Bahn)

In München ist ein Mann (32) auf U-Bahn-Gleise gestürzt. Als Passanten ihm halfen, wurde er aggressiv.

München - Am Montag den 11. Mai 2020, gegen 22:00 Uhr, stürzte ein 32-Jähriger in den Gleisbereich des U-Bahnhofes „Moosfeld“ in Münchner Stadtteil Riem.

Weil er stark alkoholisiert war, schaffte er es aus eigener Kraft nicht, sich zurück auf den Bahnsteig zu ziehen. Passanten halfen ihm und zogen ihn von den U-Bahn-Gleisen. Die Passanten riefen zudem noch einen Rettungswagen.

Als sich die Rettungskräfte um den Mann somalischer Herkunft kümmern wollten, spuckte dieser in Richtung der Rettungskräfte und verhielt sich sehr aggressiv. Durch hinzugezogene Beamte der Münchner Polizei konnte der 32-Jährige gefesselt und in den Rettungswagen verbracht werden.

Beim Sturz in den Gleisbereich erlitt der 32-Jährige eine Platzwunde, welche in einem Krankenhaus versorgt wurde.

