„U-Bahn-Service“ lässt Bürger vom Glauben abfallen: „Gehört abgeschafft“

MVG-Sprecher bezieht Stellung

Sie sind komfortabel und laut der MVG eine Frage der Sicherheit - doch manche haben Zweifel an den beheizten U-Bahn-Treppen.

München hat 400 beheizte U-Bahn-Treppen.

Sie waren Thema in der vergangenen Bürgerversammlung Bogenhausen.

Dort wurde die Abschaffung dieser Treppenabgänge gefordert.

München - Bemerkt hatte der Mann die komfortable Einrichtung an der U-Bahn-Station beim Bogenhauser Krankenhaus. „Das gehört im gesamten Stadtgebiet abgeschafft.“ Denn damit werde unnötig Energie verpulvert.

„Es gibt insgesamt gut 400 solche beheizten Treppenabgänge in München“, erklärt MVG-Pressesprecher Matthias Korte auf Merkur-Nachfrage. Und zwar an allen Festtreppen, die von der Oberfläche in U-Bahn-Stationen führen und nicht überdacht oder anderweitig geschützt sind. „Das ist ganz klar eine Sicherheitsfrage“, erläutert Korte.

Beheizte Treppen in München: Energieverschwendung?

Denn die MVG stehe hier in der sogenannten Verkehrssicherungspflicht. Was bedeutet: Sie muss sich darum kümmern, dass die Treppen ständig schnee- und eisfrei sind. Ähnlich einer Fußbodenheizung liegen daher Heizleiter unter den Treppenstufen. Zudem sind Sensoren eingebaut. Wird vom Bodenfühler Feuchte registriert und ist der Temperatur-Grenzwert unterschritten, schaltet die Steuerung automatisch die Elektroheizung ein.

Die Eismelder, Sensoren, die gut sichtbar an der obersten Treppenkante eingebaut sind, werden aber oft für Bodenlichter gehalten. Bei neuen Abgängen würden auch alternative Energiequellen wie zum Beispiel Geothermie geprüft, erzählt Korte. „Bei der Rampe an der Therese-Giehse-Allee in Neuperlach haben wir Grundwasser angezapft.“ Allerdings seien derartige Projekte wesentlich teurer, weil der Aufwand durch Leitungslänge, Gefälle und anderes viel größer sei.

München: Bürgerversammlung stimmt für beheizte Treppen

Eine andere Alternative ist die Überdachung aller betroffenen Treppen. Ähnlich dem Zugang am Rosenheimer Platz beim Gasteig. Doch nicht immer ist genügend Platz dafür vorhanden, außerdem müsse es zur Umgebung passen, erläutert Korte.

Die Bogenhauser Bürger wollten ihre Heizstufen übrigens behalten. Die Versammlung lehnte den Antrag mehrheitlich ab.

Carmen Ick-Dietl

