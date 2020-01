Brand bricht in Neubaugebiet aus - Arbeit der Feuerwehr wird erschwert

Flammen erst nach vielen Stunden gebannt

von Stefanie Wegele schließen

Mitten in der Nacht zu Donnerstag bemerkten Anwohner einen Brand im im Neubaugebiet Prinz-Eugen-Park. Als die Feuerwehr eintraf, standen mehrere Wohnungen in Flammen.

In der Nacht zu Donnerstag ist ein Feuer in einem Gebäude im Neubaugebiet Prinz-Eugen-Park ausgebrochen.

in einem ausgebrochen. Drei Wohnungen standen komplett in Flammen .

standen komplett in . Die Bauweise des Hauses erschwert der Feuerwehr die Arbeit.

Oberföhring - Mehrere Hunderttausend Euro Schaden sind bei einem Feuer in einem Gebäude im Neubaugebiet Prinz-Eugen-Park (Oberföhring) entstanden. Gegen 4.30 Uhr am Donnerstag in der Früh bemerkten Anwohner laut Feuerwehr, dass Flammen aus einem Rohbau schlugen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, standen drei Wohnungen im fünften Stock komplett in Brand.

Laut Polizei ist das Geschoss in Holzständerbauweise erstellt. Daher waren die Löscharbeiten für die Feuerwehr extrem aufwändig und langwierig. Um alle Glutnester zu erreichen, mussten die Einsatzkräfte mehrere Decken und Wandverkleidungen öffnen und die Außendämmung demontieren. Die Nachlöscharbeiten zogen sich am Donnerstag bis in die Mittagsstunden hin. Das für Branddelikte zuständige Kommissariat 13 ermittelt.

Brand in Neubaugebiet Prinz-Eugen-Park: 30 Hektar großes Quartier für 4000 Menschen

In dem etwa 30 Hektar großen Neubauquartier Prinz-Eugen-Park enstehen derzeit etwa 1800 Wohnungen für 4000 Menschen. Neben Wohnungen haben auf dem Gelände der ehemaligen Prinz-Eugen- Kaserne auch Läden und Gastronomie Platz. Praxen, Kindergärten und eine Grundschule werden ebenfalls gebaut.

