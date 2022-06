Zug-Chaos am Münchner Ostbahnhof: Massive Verspätungen nach bitterer Kettenreaktion

Von: Armin Geier

Über Stunden ging nichts mehr auf den Gleisen zwischen Ostbahnhof und Hauptbahnhof in München. © Westermann

Man kann von einer Kettenreaktion in München reden. Leider mussten unter anderem mal wieder die Pendler – besonders bei dem Hitze-Wetter.

München - Stellwerksstörung! Diesen Fachbegriff kennen S-Bahn-Pendler nur zu gut. Montag in der Früh war es wieder so weit: In den Morgenstunden ging am Ostbahnhof teilweise gar nichts mehr. Die Folge: Viele Reisende mussten bis zu 45 Minuten auf ihren Zug warten und verpassten Anschluss-Verbindungen.

Betroffen war – so teilte ein S-Bahn-Sprecher mit – besonders der Abschnitt zwischen Markt Schwaben und Feldkirchen. Denn: Zu der Stellwerksstörung gab’s zeitgleich noch ein defektes Signal im Bereich des Bahnhofs Markt Schwaben. So hatten auch alle Züge der Südostbayernbahn, die aus Mühldorf kamen, massive Verspätungen. Es kam wieder mal zu einer Kettenreaktion: Züge konnten nicht in den Ostbahnhof einfahren, weil Gleise schon belegt waren. Nicht zu vergessen: Derzeit geht es eh eng zu am Ostbahnhof – wegen des Baus der 2. Stammstrecke.

S-Bahn München: 9-Euro-Ticket sorgt für volle Züge

Die Pendler mussten somit wieder leiden. Nicht nur wegen der Außentemperaturen von über 30 Grad, sondern auch wegen des 9-Euro-Tickets: Das führt nämlich dazu, dass auch die Züge Richtung München schon in den Morgenstunden durch die vielen Ausflügler rappelvoll sind.

Eine weitere Zugpanne gab es dann auch noch am Nachmittag: Ein Eurocity steckte vor Moosach fest. Der Zug wurde wohl fehlgeleitet – nun musste geklärt werden, wie er zum Hauptbahnhof kommt. Da es im Inneren des stehenden Fahrzeugs schnell sehr heiß wurde, verteilten Zugbegleiter Wasser an die wartenden Fahrgäste, so eine tz-Leserin. „Wir sind regelrecht gefangen gewesen.“ Ja, wer derzeit mit der Bahn fährt, braucht viel Geduld und starke Nerven…