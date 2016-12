Neuperlach: Berlinerin sperrt Hunde stundenlang in Auto ein

Die Quittung kam sofort

München - In Neuperlach ist eine herzlose Hundehalterin aus Berlin aufgeflogen: Sie hatte ihre zwei kleinen Vierbeiner stundenlang im Auto eingesperrt. Damit hatte sie sich aber selbst ein Ei gelegt.

Eine Zeugin wendete sich am Montag knapp eine Stunde nach Mitternacht an die Polizei: An der Tucholskystraße in Neuperlach würde seit etwa vier Stunden ein Pkw parken, in dem sich zwei kleine Hunde befänden. So erzählte sie es.

Wie die Polizei berichtet, konnte die Zeugin den Volvo mit Berliner Kennzeichen keinem Fahrzeughalter zuordnen und sie machte sich aufgrund der Kälte Sorgen um die Hunde.

Daraufhin überprüften Polizeibeamte der Polizeiinspektion 24 (Perlach) das Fahrzeug und das Kennzeichen. Dabei stießen sie noch auf ein weiteres Problem für den Wagenbesitzer: Aufgrund einer fehlenden Haftpflichtversicherung war das Kennzeichen zur Entstempelung ausgeschrieben.

Die Beamten machten die 28-jährige Fahrzeughalterin und Hundebesitzerin aus Berlin bei einer Angehörigen in der Nähe ausfindig. Sie wurde angewiesen, die Hunde in die Wohnung zu bringen. Das Kennzeichen wurde entstempelt und die 28-Jährige wegen eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz angezeigt.

mm/tz

Rubriklistenbild: © dpa