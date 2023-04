Top-Urlaubsziele der Münchner an Ostern: Zwei Orte über 30 Grad, ein Favorit mit Grusel-Wetter

Von: Lucas Sauter-Orengo

Passagiere stehen am Flughafen München an einem Check-in-Schalter. © Sven Hoppe/dpa/Archivbild

In den Osterferien zieht es viele Münchner in den Süden. Eine aktuelle Auswertung zeigt, was die beliebtesten Flugreisen in diesem Jahr sind.

München - Temperaturen in Richtung 20 Grad, blauer Himmel und ein Kaffee oder Kaltgetränk auf einer Terrasse - wer dieses Vergnügen in München genießen wollte, musste in diesem Jahr bisher enttäuscht dreinblicken. Das Wetter erinnert derzeit mehr an einen trüben November oder Februar. Auf der Suche nach Frühlingsgefühlen muss man derzeit schon sehr genau hinschauen, lediglich die Natur scheint aktuell durch vorsichtiges Aufblühen den Winter hinter sich lassen zu wollen. Zum Start in die Osterferien suchen viele Münchner deshalb die Sonne fernab der Region und steigen in den Flieger. Eine aktuelle Auswertung von FTI zeigt, wohin Münchner über Ostern aufbrechen.

Reiseziele in den Osterferien: Hier fliegen Münchner heuer hin - über 30 Grad in vielen Orten

„Da gibt es ganz klare Favoriten der FTI-Gäste für die bevorstehenden Feiertage. Und zwar: Die Münchner fliegen – mit nicht nennenswerten Unterschieden zum Rest der Bundesbürger - über Ostern bevorzugt in die Sonne“, so eine Sprecherin des Reisekonzerns. Unter den beliebtesten Reisezielen findet sich selbstverständlich auch die Balearen-Insel Mallorca, doch auch fernere Ziele scheuen Münchner heuer nicht. Ägypten schafft es mit gleich zwei Zielen am Roten Meer in die Top Five der meistgebuchten Urlaubsziele innerhalb der Gruppe.

Flugreisen an Ostern: Hier fliegen Münchner heuer hin

Das sind die bestgebuchten Ziele der FTI GROUP ab München:

Hurghada

Antalya

Dubai

Mallorca

Marsa Alam

Osterferien in Deutschland: Das sind die beliebtesten Ziele in diesem Jahr

Ein Blick auf die Wetterkarten der ausgewählten Ziele zeigt, was die meisten Menschen dieser Tage wohl sehnlichst suchen: Wärme und Hitze. In Hurghada etwa erwarten Urlauber laut wetteronline etwa 33 Grad und Sonnenschein. Marsa Alam bietet Ähnliches, Dubai ebenso. Pech hat, wer Antalya als Destination gewählt hat: Hier soll es bei knapp 20 Grad zwar warm werden, dennoch wohl jeden Tag immer wieder regnen. Mallorca-Urlauber hingegen dürfen sich auf wohliges Frühlingswetter freuen: Die Insel wartet mit 22 Grad und Sonnenschein auf Touristen.

Schaut man auf die Osterziele der FTI-Auswertung deutschlandweit, ergibt sich übrigens ein ähnliches Bild. Hier schafft es Mallorca auf Platz zwei, Antalya macht den Spitzenreiter. Danach folgen die ferneren Ziele in der sommerlichen Hitze.