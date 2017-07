27-Jähriger begrapscht 16-Jährige im Schwimmbad: Festnahme

Ein 27-Jähriger fasst zwei jungen Mädchen im Schwimmbad an den Po. Als sie das Becken verlassen wollen, wird er noch zudringlicher. Die Polizei nimmt ihn noch vor Ort fest.

München - Wie die Polizei berichtet, waren zwei 16 Jahre alte Münchnerinnen am Sonntag, 30. Juli 2017, gegen 17.30 Uhr, in einem Schwimmbad in Pasing. In einem Außenbecken fasste ihnen ein 27-jähriger bulgarischer Staatsangehöriger an das Gesäß. Die beiden Mädchen wollten das Becken verlassen. Der 27- Jährige tauchte und fasste einer der beiden unter der Bikinihose in den Schritt. Sie stieß den Mann weg und dieser entfernte sich.

Verständigte Polizeibeamte der Polizeiinspektion 45 (Pasing) konnten den Täter noch vor Ort festnehmen. Er wurde in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt.

