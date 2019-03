In Pasinger Klinik: Als sie ihr Baby stillt, erlebt diese Frau eine große Überraschung 

Auf den ersten Blick sieht Zoran aus wie ein ganz normaler Säugling. Bis er sein Mündchen öffnet und gähnt. Wer dann genau hinschaut, entdeckt Zähnchen, die aus dem Unterkiefer des Neugeborenen spitzen! in kleines Wunder...

München - Zoran ist noch keine zwei Wochen alt. „In der Klinik hat am Anfang gar keiner bemerkt, dass er schon Zähne hat. Auch ich nicht“, sagt Mama Emina. Die Geburt sei normal verlaufen, wenn auch anstregend für die junge Mutter. Nach 17 Stunden erblickte Baby Zoran am 25. Februar um 17.25 Uhr in einer Pasinger Klinik das Licht der Welt. „Er hatte 3625 Gramm. Ich war überglücklich“, sagt die 22-Jährige, die bereits Mutter einer knapp fünfjährigen Tochter ist.

„Ein dritter Zahn ist weiter hinten im Mund“

Als sie Zoran zum ersten Mal stillte, habe sie Schmerzen in der Brust gespürt. „Er hat richtig zugebissen! Ich habe dann auch gesehen, dass er weiße Pünktchen im Kiefer hat.“ Bei der nächsten Untersuchung verschaffte die Kinderärztin den jungen Eltern Gewissheit: Zoran hat schon kleine Zähnchen! Und zwar gleich drei Stück. „Ein dritter Zahn ist weiter hinten im Mund. Den sieht man nicht sofort“, sagt die Ludwigsvorstädterin. Auch die Ärzte seien überrascht gewesen. „Sie haben gesagt, dass nur ganz wenige Neugeborene schon Zähne haben.“

+ Drei Zähne spitzen im Unterkiefer aus Zorans Zahnfleisch. © Marcus Schlaf

In der Tat: Zoran ist eines von rund 2000 Babys, die mit einem (oder mehreren) sogenannten Hexenzahn auf die Welt kommen. Das ist außergewöhnlich. Denn die meisten Babys beginnen das Zahnen erst mit etwa sechs Monaten. Laut Experten (www.hexenzahn.de) müssen sich Eltern aber keine Sorgen machen – Hexenzähnchen sind in der Regel ungefährlich. Meistens handelt es sich um einen bereits durchgewachsenen Milchzahn. Falls dieser ausfällt, bleibt eine Zahnlücke, bis die zweiten Zähne kommen – deshalb wird meist versucht, den Hexenzahn zu erhalten. Manchmal kann jedoch auch eine fehlgebildete Zahnentwicklung verantwortlich sein. In diesen Fällen ist der Zahn Teil einer sogenannten versprengten Zahnleiste und deshalb auch instabil: Ihm fehlt eine feste Wurzelstruktur. Man erkennt einen solchen Hexenzahn daran, dass er sich bewegen lässt. Oft fällt er von alleine aus, wenn das Baby mit dem Saugen beginnt.

Empfohlen wird, den Hexenzahn immer dann entfernen zu lassen, wenn die Gefahr besteht, dass sich das Baby damit schneiden kann oder sogar die Zunge verletzen könnte. Emina und Zoran haben in sechs Wochen einen Termin beim Kinderarzt. „Bis dahin beobachten wir die Zähnchen.“

