Crash mit Streifenwagen: Mann übersieht Blaulicht - Ehefrau stirbt trotz Reanimation

Schrecklicher Unfall in Münchens Westen: In Obermenzing hat ein Autofahrer das Blaulicht eines Streifenwagens im Einsatz übersehen. Der Crash kostete seine Frau das Leben.

München - Ein tödlicher Unfall hat sich am Freitagvormittag in München-Obermenzing ereignet. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 73 Jahre alter Mann beim Abbiegen in die Allacher Straße einen Streifenwagen übersehen - obwohl das Polizeiauto mit Blaulicht und Martinshorn zu einem Einsatz unterwegs war.

An der Kreuzung Allacher Straße/Hitlstraße stießen die beiden Autos zusammen. Die Beifahrerin des 73-Jährigen wurde beim Aufprall besonders schwer verletzt. Die 80 Jahre alte Frau wurde vom Rettungsdienst auf dem Weg ins Krankenhaus reanimiert, erlag aber wenige Stunden später ihren schweren Verletzungen.

Tödlicher Zusammenstoß mit Streifenwagen in München - Staatsanwaltschaft eingeschaltet

Der Fahrer des Wagens sei mit „multiplen Verletzungen“ bislang unbekannten Grades zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht worden, heißt es weiter. Die Polizisten seien leicht verletzt worden. Sowohl am Streifenwagen als auch am Toyota des 73-Jährigen entstand Totalschaden.

Die Staatsanwaltschaft München I soll nun helfen, die genauen Hintergründe des Zusammenstoßes aufzuklären. Auch ein Gutachten zum Unfallhergang wurde laut Polizei in Auftrag gegeben.

Polizisten waren auf dem Weg zum Einsatz: Hilfeschreie aus der Bingener Straße gemeldet

Die Polizisten der Inspektion Moosach waren den Angaben zufolge auf dem Weg in die Bingener Straße. Von dort seien zuvor Hilfeschreie gemeldet worden.

Mit ihrem Streifenwagen im Einsatz verunglückt waren vor gut einer Woche auch zwei Polizistinnen aus Germering. Grund war in diesem Fall anscheinend aber ein Fahrfehler, wie Merkur.de* berichtete.

