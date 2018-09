Münchner will zum Wertstoffhof fahren und kommt nicht mehr zurück 

Spurlos verschwand am Dienstagnachmittag ein 77-Jähriger, der mit seinem Audi von daheim wegfuhr. Vermutlich braucht er dringend Hilfe.

München - Am Dienstag um 14.30 Uhr stieg der 77-jährige Herr Foly in sein Auto und wollte damit von seiner Wohnadresse in Obermenzing zum nahegelegenen Wertstoffhof fahren. Seitdem fehlt von ihm bisher jede Spur. Bei dem Wagen handelt es sich um einen Audi A3, graue Farbe, amtliches Kennzeichen M-EF2266.

Herr Foly ist demenzkrank und orientierungslos. Er führt keinerlei Ausweisdokumente, Bargeld und auch kein Mobiltelefon mit sich. Seine Ehefrau erstattete Anzeige bei der Polizeiinspektion 45 (Pasing). Wahrscheinlich befindet sich der Vermisste in hilfloser Lage. Er ist zudem Asthmatiker.

Der Bereich um den Wertstoffhof, sowie um die Wohnanschrift wurden ergebnislos nach dem Audi abgesucht. Zum Zeitpunkt der Abfahrt war der Tank des Wagen voll. Die Münchner Krankenhäuser wurden ergebnislos überprüft. Zum Aufenthaltsort liegen keinerlei Informationen vor. Eine Schengenfahndung wurde eingeleitet.

Personenbeschreibung: So sieht der Vermisste aus

77 Jahre alt, 179 cm groß, schlank, dürr, schwarze Hautfarbe, äußere Erscheinung afrikanisch, schwarze kurze Haare mit Grauschimmer; Bekleidung: weißes Langarmhemd, dunkle Hose, dunkle Schnürschuhe.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 14, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

