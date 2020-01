Nach blutigem Streit auf Münchner Campingplatz: SEK umstellt Wohnwagen - und wählt brachiale Methode

Zu einer blutigen Messer-Attacke kam es auf einem Campingplatz in München. Zwei Männer waren in einen Streit geraten. Das SEK rückte zu einem Großeinsatz aus.

München - Ein Polizeieinsatz auf einem Campingplatz hat in München am Samstagabend für Aufsehen gesorgt. Zwei Männer waren in einem blutigen Streit geraten - einer stach mit einem Messer auf den Rücken des anderen Mannes. Insgesamt 40 Polizeibeamte, darunter auch das SEK (Spezialeinsatzkommando) und das USK (Unterstützungskommando), waren an dem Einsatz beteiligt.

München: Messerstecherei auf Campingplatz in Obermenzing - SEK-Einsatz folgt

Der Campingplatz an der Lochhausener Straße ist für viele Menschen das ganze Jahr über ein Zuhause. Sogenannte Dauercamper leben hier dauerhaft, auf dem überschaubaren Platz sind diese Menschen miteinander bekannt. Samstagabend kam es zwischen zwei Männern aber zum Streit.

Ein 45-jähriger Münchner hatte nach Angaben der Polizei einen weiteren Dauercamper (51) in dessen Wohnwagen besucht. Die Männer gerieten dann in eine Meinungsverschiedenheit, woraufhin der Ältere mit einem Messer auf seinen Kontrahenten einstach.

München: Blutiger Streit auf Campingplatz - Mann mit Messer attackiert

Trotz Verletzungen konnte das Opfer alleine aus dem Wohnwagen flüchten. Wie diePolizei mitteilte, erlitt der Mann keine lebensgefährlichen Verletzungen. Er werde stationär in einer Klinik behandelt.

Der Messerstecher verschanzte sich dagegen in seinem Wohnwagen. Erst als die Einsatzkräfte den Wagen umstellten und schließlich die Tür aufschossen, konnte der Mann festgenommen werden.

München: Messer-Attacke auf Campingplatz - SEK muss Wohnwagen aufbrechen

Der 51-Jährige wurde in die Polizei-Haftanstalt in der Ettstraße gebracht. Gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Der Mann war bereits wegen verschiedener Delikte polizeibekannt.

---

