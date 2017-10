Wieder Sprayer-Terror in Obermenzing: 94 Fälle

Der Sprayer-Terror im Münchner Stadtteil Obermenzing nimmt kein Ende: Wieder wurde 94 Objekte beschädigt. Der Sachschaden beträgt bereits mehrere Hunderttausend Euro.

München - Wie bereits an den vorangegangenen Wochenenden beschmierten in der Nacht von Freitag auf Samstag bislang Unbekannte Pkws und andere Objekte in der Waldhornstraße und Umgebung. Das berichtet die Polizei in ihrem Pressebericht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden dieses Mal insgesamt 94 Objekte mit linksmotivierten Texten und Symbolen besprüht. Aufgrund von Übereinstimmungen wird von derselben Tätergruppe ausgegangen. Bislang entstand ein Gesamtschaden von mehreren 100.000 Euro.

Zeugenaufruf: Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat K 43, Tel.: 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

