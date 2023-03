Pilot-Projekt erfolgreich: Stadt will 21 weitere Spiel- und Freizeit-Anlagen bis 22 Uhr beleuchten

Von: Sascha Karowski

Teilen

Die Anlange „Im Gefilde“ hat Lichtmasten erhalten. Weitere Plätze sollen folgen. © Ver.de

In München könnten in den nächsten Jahren 21 Sport- und Freizeitanlagen bis 22 Uhr beleuchtet werden. Ein entsprechender Pilotversuch in Ramersdorf-Perlach war erfolgreich.

Es werde Licht! Das Baureferat hat seit Herbst 2018 testweise die Jugendspielanlage „Im Gefilde“ (Ramersdorf-Perlach) mit einer Beleuchtung ausgestattet. Ergebnis: Sowohl Nutzer als auch Anwohner sehen das Projekt positiv.



Pilot-Projekt erfolgreich: Baureferentin Jeanne-Marie Ehbauer will mehr für Jugendliche tun

Nach dem – von der Corona-Pandemie zwischenzeitlich unterbrochenen – Pilotprojekt ist jetzt die Politik gefragt: Ob weitere Spielplätze abends bis 22 Uhr beleuchtet und somit längere Nutzungszeiten ermöglicht werden, wird der Stadtrat wohl kommende Woche entscheiden. „Es fehlt in München an konsumfreien Räumen und Freizeitangeboten für Jugendliche im öffentlichen Raum“, sagt Baureferentin Jeanne-Marie Ehbauer (Grüne).

Während der Corona-Pandemie sei noch deutlicher geworden, wie wichtig gerade für Jugendliche und junge Menschen der freie Zugang zu Sport- und Freizeitangeboten sei. „In dieser Zeit mussten gerade diese Gruppe noch mehr als andere zurückstecken.“ In den Ausbau von Jugendspielflächen zu investieren sei daher folgerichtig und auch eine Frage der Fairness. „Die Beleuchtung von Jugendspielflächen ist sozial gerecht, und wir können sie mithilfe moderner Lichttechnik ökologisch nachhaltig umsetzen.“ Die Technik ist nicht nur modern, sondern auch insektenfreundlich, wird mit LED betrieben und nur bei Bedarf aktiviert.



Pilot-Projekt erfolgreich: Anlagen nach Einbruch der Dämmerung zu nutzen, sei gut angenommen worden

Der Energieaufwand sei im Vergleich zum Nutzen gering. Die Möglichkeit, auch nach Einbruch der Dämmerung die Anlage weiter nutzen zu können, habe die überwiegend junge Nutzergruppe intensiv angenommen. Im Gefilde haben sich dem Evaluationsbericht zufolge 5000 bis 8000 zusätzliche Nutzungen ergeben.

Sollte der Stadtrat zustimmen, weitere Jugendspielanlagen mit Beleuchtungsanlagen auszurüsten, gebe es laut Baureferat über 21 Anlagen im Stadtgebiet, die bis 2029 nachgerüstet werden könnten. Die Zustimmung des Gremiums gilt als wahrscheinlich. SPD-Stadträtin Barbara Likus: „Durch das Pilotprojekt wissen wir, dass verschiedene Gruppen profitieren. Auch die Nachbarn finden es in Ordnung, die Anlagen ihre Nachtruhe nicht stören.“