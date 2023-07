Anreise-Chaos wegen Pink-Konzert in München droht – Restkarten mit Glücksfaktor erhältlich

Von: Marvin Köhnken

Pink ist am 5. und 6. Juli 2023 im Münchner Olympia-Stadion zu Gast. © Felix Hörhager/dpa&Christophe Gateau/dpa

Pink lädt zu ihrer Konzert-Tournee „Summer Carnival“ ins Münchner Olympiastadion. Rund um das Event kann es zu Verkehrschaos kommen. Karten sind noch erhältlich.

München – Pop-Ikone Pink ist am Mittwoch, 5. Juli, und am Donnerstag, 6. Juli, für zwei Konzerte in München. Die US-Künstlerin kommt mit ihrer „Summer Carvinal 2023“-Tour in die Landeshauptstadt. Alles Wichtige zu den beiden Mega-Events gibt es in dieser Übersicht.

Wann finden die Pink-Konzerte in München genau statt?

Sowohl am Mittwoch als auch am Donnerstag starten die Konzerte um 19 Uhr. Der Einlass ist jeweils ab 17 Uhr möglich. Musikalischen Support erhält Pink in München von The Script & Ki.

Gibt es noch Tickets für die Münchner Pink-Konzerte?

Tickets sind für beide Abende noch in mehreren Kategorien verfügbar. Unter anderem können sich Pink-Fans auf ihr Glück verlassen und „Lucky Dip“-Karten kaufen. Diese müssen vor Ort umgetauscht werden. Dabei ist es möglich, in jeder noch freien Kategorie einen Steh- oder Sitzplatz zu finden. Höchstens zwei Tickets werden dabei mit zusammenhängenden Sitzen ausgegeben, dies ist aber nicht garantiert.

Pink setzt bei ihrer „Summer Carnival 2023“-Tour auf bunte Farben und viel gute Laune. © Christophe Gateau/dpa

Wer sich sicher sein will, am richtigen Platz und neben der richtigen Person das Pink-Konzert genießen zu können, muss bei Eventim für Plätze in aktuell noch vier freien Kategorien zwischen 113 und 184 Euro ausgeben.

Wie gelangt man am besten zum Olympiastadion?

Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) empfiehlt die An- und Abreise mit der U-Bahn-Linie 8. Die U8 verstärkt die Bestandslinien und fährt unter anderem zur Innenstadt und zum Hauptbahnhof München.

Für die U3 warnt die MVG alle Besucher des Pink-Konzerts – vor allem nach den Konzerten. Denn: Wegen der Erneuerung von Weichen auf der Strecke kann die U-Bahn-Linie nur im 10-Minuten-Takt zwischen Odeonsplatz und Moosach über Olympiazentrum fahren. Wegen der Taktausdünnung sowie der Unterbrechung zwischen Goetheplatz und Odeonsplatz könne es zu erhöhtem Fahrgastaufkommen kommen.

Wie lässt sich das Verkehrschaos umgehen?

Der Bahnhof am Olympiagelände wird laut MVG bei drohender Überfüllung jeweils für wenige Minuten gesperrt – solange, bis am Bahnsteig wieder genug Platz für nachrückende Kunden ist. Auch die Buslinien 144 und 173 können vor und nach dem Konzert aufgrund des Andrangs sowie der An- und Abreise vieler Besucher mit dem Auto zu Verspätungen und Ausfällen kommen.

Wer das erwartete Verkehrschaos nahe dem Olympiastadion umgehen möchte, dem rät die MVG, die U1 mit Fußweg ab U-Bahnhof Gern zu nutzen. Alternativ ist es auch möglich, die U1 bis zum Olympia-Einkaufszentrum zu nutzen und dort in die U3 umsteigen. S-Bahn-Fahrgäste hätten wiederum die Möglichkeit, am U-/S-Bahnhof Moosach zur U3 zu wechseln. Die Tramlinien 20/21 fahren laut der MVG bis kurz vor 1 Uhr jeweils im 10-Minuten-Abstand von und zur Haltestelle Olympiapark West an der Dachauer Straße.

