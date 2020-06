Fischstäbchen-Pizza von Dr. Oetker: Jetzt schaltet sich sogar Polizei München ein

Eine Fischstäbchen-Pizza von Dr. Oetker ist ein Internet-Kuriosum. Jetzt schaltete sich sogar die Polizei München auf Twitter ein. Die User rasten wegen der Aktion aus.

Seit Jahren wird von dem Unternehmen Dr. Oetker eine Fischstäbchen-Pizza gefordert.

eine gefordert. Kurz sah es so aus, als ob die kuriose Sorte tatsächlich kommen könnte.

Jetzt reagierte die Polizei München mit einem witzigen Tweet.

München - Pizza ist wohl weltweit eins der beliebtesten Gerichte. Allerdings wird der italienische Klassiker häufig verunstaltet, sei es zu Pizza Hawaii mit Ananas oder die zentimeterdicke, vor Fett triefende Variante aus den USA. An der Pizza scheiden sich die Geister, und auch in Deutschland kommt es immer wieder zu kuriosen neuen Sorten.

Dr. Oetker: Fischstäbchen-Pizza spaltet die Gemüter

Der LebensmittelherstellerDr. Oetker brachte vor ein paar Jahren sogar eine Schoko-Pizza heraus*. Mindestens genauso lange gibt es die Forderung an das Unternehmen, eine Fischstäbchen-Pizza herauszubringen. Der Twitter-User Stullen-Andreas nervt Dr. Oetker mit dem Thema seit 2018 unter fast jedem seiner Posts. Hartnäckig verlangt er nach der Umsetzung seines Pizza-Traums. Zuerst ignorierte das Dr.-Oetker-Team die Forderung. Doch im April 2020 kam dann die Erlösung. Zumindest sah es danach aus. Auf Twitter postete das Unternehmen ein Foto der eigenwilligen Kreation.

Leinen los für die Ristorante Pizza Bastoncini di Pesce mit Original Fischstäbchen von Käpt'n @igloDeutschland!



Ihr habt lange darauf gewartet (subtilen Hinweisen zufolge), demnächst findet ihr sie in der Tiefkühltruhe! #Fischstaebchenpizza pic.twitter.com/WXKKuqScEO — Dr. Oetker Pizza DE (@DrOetkerPizzaDE) April 1, 2020

Allerdings handelte es sich dabei nur um einen Aprilscherz. Doch die Fischstäbchen-Pizza ist seitdem in aller Munde. Jetzt reagierte sogar die Polizei München.

Polizei München beweist Humor - Tweet zu Fischstäbchen-Pizza von Dr. Oetker

Häufig wird in den sozialen Medien dazu aufgefordert, jemanden seiner Freunde unter einem Post zu verlinken, damit sie einem etwas zum Essen ausgeben müssen. Das tat jetzt auch Dr. Oetker und postete: „Dein dritter @ muss dir eine Pizza aufbacken.“ Wie es der Zufall wollte, war dieser „dritte @“ eines Users die Polizei München. Er schrieb: „@PolizeiMuenchen das ist mir jetzt unangenehm, aber auf den Rat seines Doktors sollte man hören.“

Die Münchner Polizei ließ sich nicht lumpen reagierte auf witzige Weise. Sie erstellte ein Bild, mit dem sie Leute mit einer Fischstäbchen-Pizza in eine Zelle locken wollten. Mit einem Besenstiel an der Zellentür machten sie die gemeine Falle scharf. „Komm, sie wartet“, schrieben sie zu ihrem Post.

Fischstäbchen-Pizza von Dr. Oetker: Twitter rastet wegen Polizei München aus

So viel Humor trauten die meisten der Polizei nicht zu. Auf Twitter rasteten viele aus und waren von der Aktion begeistert. Ein User schrieb: „Das ist einer der Momente, in denen ich unsagbar zufrieden mit unserer Polizei hier in München bin.“

Ein anderer war ebenfalls voller Lob: „Das ist Marketing Level over 9.000. Jetzt würde mich nur interessieren wie viele Verbrecher der @PolizeiMuenchen damit schon ins Netz gegangen sind und wie hoch die Fehlerquote war.“

Das ist Marketing Level over 9.000



Jetzt würde mich nur interessieren wie viele Verbrecher der @PolizeiMuenchen damit schon ins Netz gegangen sind und wie hoch die Fehlerquote war https://t.co/PUC8DeoNra — Cdr. Leichtsinn (@G4M3RHOLIC) June 18, 2020

Allerdings musste die Polizei München ihn enttäuschen: „Leider ist keiner auf unsere List hereingefallen. Die Pizza war aber trotzdem lecker.“

Erst kürzlich erhitze das Thema Pizza die Gemüter in der Internet-Gemeinde. Darf man das? Viele finden: Nein! Und fordern drastische Maßnahmen. Was eine Hobby-Köchin mit ihrer Pizza macht, sorgt für Empörung.

Mit einem ganz anderen Problem hatten unterdessen Beamten in Rheinland-Pfalz zu kämpfen. Dort bekam die Polizei ungebetenen Besuch im Kommissariat.

Ein Promi half einer schwarzen Frau, der in den USA das Benzin ausging - die Aktion geht viral.

md

*tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks