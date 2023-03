Neue Pläne für Münchner Prachtmeile: Referate sind sich einig, Platz vor der Oper soll aufgewertet werden

Neue Pläne für Münchner Prachtmeile: Maximilianstraße soll zu Boulevard aufgewertet werden

Von: Sascha Karowski

Teilen

In dieser Variante wäre die Ausfahrt der Tiefgarage auf der Maximilianstraße westlich der Straße Hofgraben. © Stadt München

Damit der Platz vor der Oper neu gestaltet werden kann, soll die Zufahrt zur Tiefgarage verlegt werden. Dafür hat sich die Verwaltung nun auf zwei Varianten festgelegt.

München - OB Dieter Reiter (SPD) sprach schon mal von einer italienischen Piazza. Zu einem Platz mit Flair also soll das Pflaster vor der Oper werden. Damit das möglich ist, muss die Zufahrt der Tiefgarage verlegt werden. Der Stadtrat hatte dem Vorhaben 2018 zugestimmt, die Verwaltung sollte Varianten untersuchen. Übrig geblieben sind zwei Versionen (3A und 3B), die eine Verlegung der Zufahrt an die Maximilianstraße vorsehen.

Neue Pläne für Münchner Prachtmeile: Zwei Varianten für die neuen Zufahrten zur Tiefgarage

In Variante 3A wäre eine Zufahrt östlich der Straße Hofgraben, die andere westlich. In Variante 3B liegen beide im Osten. In beiden Fällen sind Umbauten der Garage und neue innere Rampen zwischen den Geschossen erforderlich. Die Anlage an heutiger Stelle müsste, auch in den Untergeschossen, zurück gebaut werden. Es wird mit einem Verlust von 70 bis 100 Stellplätzen von derzeit 570 Parkplätzen gerechnet. Überdies haben die Fachleute zwei Geländertypen analysiert, zum einen eine Ganzverglasung der Zufahrten, zum anderen ein Geländer aus Metall.

In dieser Variante wären die Zufahrten beide östlich der Straße Hofgraben. © Stadt München

Darüber hinaus plant die Verwaltung, eine Allee zu pflanzen. Denn anhand von Plänen von Friedrich Bürklein aus dem Jahr 1852 und historischer Fotografien haben die Experten festgestellt, dass in der Maximilianstraße damals eine beidseitige Baumallee vorhanden war, die vermutlich zum Bau der Straßenbahn entfernt wurde. Laut Verwaltung scheint es zielführend, diesen Gedanken wieder aufzugreifen und mit Bäumen die Maximilianstraße im Sinne eines Boulevards aufzuwerten. Wörtlich heißt es: „Eine Allee stellt den Straßenzug mit dem Forum und dem Maximilianeum in seinen historischen Zusammenhang und vermag auch einen positiven Beitrag für die hitzebelastete Stadt zu leisten.“



Neue Pläne für Münchner Prachtmeile: Referate sind sich einig, Platz vor der Oper soll aufgewertet werden

Alle beteiligten Referate sind der Meinung, dass die Verlegung der Zufahrt aus dem Platzbereich die optimale Voraussetzung für eine Neugestaltung des Max-Joseph-Platzes ist. Die Betreiberin der Tiefgarage, die Münchner Hochgaragen GmbH (Mühoga), muss dem aber zustimmen. Das bedarf noch einiger Verhandlungen, schreibt die Verwaltung. Mit dem Umbau der Zufahrten könne zudem erst begonnen werden, wenn die Arbeiten am Marienhof abgeschlossen sind. Der Mobilitäts- und der Planungsausschuss im Stadtrat befassen ich am Mittwoch, 29. März, mit den Plänen.