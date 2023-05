„Tätowierungen, eine ausgefallene Frisur, ein Vollbart?“ Polizei will wissen, was Münchner über sie denken

Von: Lea Warmedinger

Bei einer Umfrage dürfen Bürger unter anderem abstimmen, wie passend oder unpassend sie Tätowierungen am Unterarm von Polizisten finden.

Die Polizei München hat eine Umfrage zum Erscheinungsbild von Polizisten gestartet. Damit dürfen Bürger nun abstimmen, welche Äußerlichkeiten sie an Beamten für unangebracht halten.

München – „Eure Meinung ist gefragt!“, schreibt die Polizei München auf Twitter. „Tätowierungen, eine ausgefallene Frisur, ein Vollbart? Was denkt ihr über unser Erscheinungsbild?“ Damit weist die Inspektion auf eine kürzlich gestartete Umfrage hin, die im Rahmen einer Projektarbeit an der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern stattfindet.

Die Befragung hat den Titel „Akzeptanz verschiedener polizeilicher Erscheinungsbilder in der Bevölkerung“ – kurz gesagt geht es darum, was die Münchner von Polizeibeamten mit Tätowierungen, Piercings und bunten Haaren halten.

Polizei München startet Umfrage: 41 Fragen zum Erscheinungsbild von Beamten

„Nehmt euch kurz Zeit und beantwortet unsere Umfrage“, schreibt die Münchner Polizei auf Twitter. Die Umfrage umfasst 41 Fragen zum Erscheinungsbild von weiblichen und männlichen Beamten sowie im Allgemeinen. Wer an der Befragung teilnehmen möchte, kann die Fragen online beantworten.

Auf anfängliche Fragen über die eigene Person, wie etwa zum Alter, zu Wohnregion und Geschlecht folgen in dem Online-Formular allgemeine Fragen zum Erscheinungsbild von bayerischen Polizeibeamten. Abgefragt wird unter anderem, wie stark das Äußere der Beamten das eigene Verhalten ihnen gegenüber beeinflusst oder wie wichtig eine ordentliche, saubere und gepflegte Uniform ist.

Befragung zum Äußeren von Polizisten: Meinung zu Parfüm, Haarschnitt und Schmuck gefragt

Im Anschluss werden getrennt Fragen bezüglich männlich-aussehenden und weiblich-aussehenden Polizeibeamten gestellt. In beiden Abschnitten geht es um die Meinung der Bürger zu schulterlangen, offenen Haaren oder extremen Haarschnitten wie einem Irokesenschnitt oder auffälliger Färbung. Auch für beide Geschlechter gibt es Fragen zu Tätowierungen etwa am Unterarm oder Hals, Piercings, auffälligem Schmuck oder Sonnenbrillen sowie intensivem Parfüm.

Die Teilnehmer können dabei zwischen den Kategorien „sehr störend“, „störend“, „neutral“, „nicht störend“ und „überhaupt nicht störend“ wählen. Beim Abschnitt zu männlich-aussehenden Beamten wird zusätzlich abgefragt, wie der Teilnehmer einen Dreitage- oder Vollbart empfindet. Beim Abschnitt zu weiblich-aussehenden Polizisten geht es um auffälliges Makeup und künstliche, lange Fingernägel.

Außerdem sollen in der Umfrage bestimmte Uniformteile als passend oder unpassend eingestuft werden. Darunter sind beispielsweise kurze Hosen, ein Repräsentationsrock, eine Uniformmütze oder eine Basecap. Abschließend wird abgefragt, wie wichtig ein einheitliches Erscheinungsbild einer Streifenbesatzung ist und wie zeitgemäß oder eindeutig erkennbar die blaue Uniform ist.

Twitter-Nutzer kommentieren Befragung: Geteilte Meinungen zu Uniform und Aussehen von Polizisten

Doch nicht nur in der Umfrage selbst geben die Teilnehmer ihre Meinung kund, auch in den Kommentaren unter dem Twitter-Aufruf zur Teilnahme diskutieren die Nutzer über das Erscheinungsbild der Polizei. „Das sollte im Jahr 2023 echt keine Diskussion mehr sein, in keinem Berufsbereich“, schreibt etwa eine Nutzerin. „Solange jemand gepflegt, freundlich und professionell auftritt, sind mir Körperschmuck, Tattoos und Frisuren absolut egal. Find es sogar näher am Bürger und damit sympathischer.“

Ein anderer Kommentar bezieht eine ähnliche Stellung: „Wichtig ist gepflegt und ein vernünftiger, menschlicher Umgangston. Tattoos und Haarlänge ist mir da egal.“ Erst im Februar diesen Jahres lockerte Bayern das Tattoo-Verbot für Polizisten. So dürfen Polizeibeamte nun Tätowierungen am Unterarm haben.

Doch einige Bürger sprechen sich auf Twitter auch gegen Lockerungen aus. So weist ein Nutzer in den Kommentaren auf den Sinn einer Uniform hin und schreibt: „Der Träger repräsentiert nicht sich und seine Persönlichkeit, sondern die Polizei“. Eine Nutzerin kommentiert, sie wolle keinem Polizisten mit langen Haaren und Vollbart über den Weg laufen. „Zu intensive Gerüche und zu coole Sonnenbrillen finde ich nicht so gut“, meint ein Anderer.

