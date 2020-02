„In München fahren sogar die Polizisten Porsche“: Verrücktes Foto von gewagtem „Dienstauto“ kursiert im Web

In NRW hatten wir bei der Autobahnpolizei auch versuchsweise Porsche und das vor 35 Jahren. Leider war zu wenig Platz für das Equipment vorhanden, so dass eine Person die eventuell in Gewahrsam genommen werden musste von einem VW Bus abgeholt werden musste. Zusätzlich war das Fahrzeug schwer zu entstören, so dass wenn die Sendetaste gedrückt wurde die Benzinpumpe verrückt spielte und das anzuhaltende Fahrzeug davon gefahren ist. Oder der Scheibenwischer aus oder angegangen ist.