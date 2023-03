Darmkrebs: Kassen sollen Darmspiegelung schon ab 40 bezahlen - Münchner Arzt: „Könnten viele Leben retten“

Von: Andreas Beez

Franz Bader Götzi.jpg © Markus Götzfried

Der Münchner Darmkrebsspezialist Franz Georg Bader macht sich für einen Ausbau der Darmkrebsvorsoge stark: „Mit einer Ausweitung könnten wir viele Leben retten.“

Im Kampf gegen Darmkrebs gilt die Vorsorge-Darmspiegelung als wichtige Waffe. Ab 50 Jahren hat jeder Anspruch darauf. Doch nach Überzeugung eines Münchner Darmkrebs-Spezialisten und Klinikdirektor sollten die Krankenkassen diese Möglichkeit bereits ab 40 anbieten–alle fünf Jahre und nicht wie derzeit alle zehn Jahre. Wenn es nach Professor Franz G. Bader, Direktor der Klinik für Chirurgie im Münchner Isarklinikum geht, sollten Männer und Frauen bereits ab 40 diesen wichtigen Früherkennungs-Termin wahrnehmen können. Momentan ist dies allerdings nur unter bestimmten medizinischen Bedingungen möglich, etwa bei verdächtigen Symptomen wie Schmerzen und Blut im Stuhl oder einer familiären Vorbelastung. Doch leider erkranken immer wieder auch jüngere Patienten an Darmkrebs. „Dies ließe sich in vielen Fällen vermeiden, denn Darmkrebs entsteht meist aus Darmpolypen. Die meisten dieser Ausbuchtungen in der Darmschleimhaut bleiben klein und harmlos, können mitunter aber auch wachsen und entarten. Dieser Prozess dauert in der Regel einige Jahre. Bei einer Darmspiegelung lassen sich verdächtige Polypen relativ leicht enttarnen und auch sofort entfernen. Mit einer Ausweitung der Vorsorgekoloskopie könnten wir viele Leben retten“, berichtet Prof. Bader in einem Gespräch mit Münchner Merkur und tz.

Jährlich 60 000 neue Darmkrebspatienten allein in Deutschland

Allein in Deutschland erkranken jedes Jahr mehr als 60 000 Menschen an Darmkrebs – damit handelt es sich um die zweithäufigste Tumorerkrankung bei Frauen und dritthäufigste bei Männern. Doch es gibt auch eine ermutigende Entwicklung: Mit einer frühzeitigen Darmspiegelung lässt sich die Erkrankung in sehr vielen Fällen vermeiden. Die Untersuchung ist nahezu schmerzfrei und weist eine äußerst geringe Komplikationsrate auf. Seit 2002 wird sie von den gesetzlichen Krankenkassen allen Versicherten ab 50 Jahren angeboten, und zwar als sogenannte Screening-Untersuchung.

Darmspiegelung sehr effektive Methode, um Darmkrebs zu verhindern

Bei einer Darmspiegelung inspizieren Mediziner den Darm mithilfe eines biegsamen Instruments. An dessen Spitzen befindet sich u .a. eine Schlinge, um verdächtige Polypen abzutragen. © All mauritius images

Wie effektiv die Methode ist, hat sich bei Auswertungen des Deutschen Krebsforschungszentrums herauskristallisiert. Danach ging die Zahl der Darmkrebs-Neuerkrankungen zwischen 2000 und 2016 um ein Viertel zurück. Auch die Sterblichkeit der Patienten sank deutlich – zwischen 2000 und 2018 bei Männern um 35,8 Prozent und bei Frauen sogar um 40,5 Prozent. Diese positive Entwicklung beobachteten die Wissenschaftler vor allem in der Altersgruppe jenseits der 55-Jährigen,inder die Vorsorge-Koloskopie angeboten wird–vor dreieinhalb Jahren wurde das Eintrittsalter für die Darmspiegelung auf 50 Jahre gesenkt.

