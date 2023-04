Raben attackieren Eichhörnchen in München - Feuerwehr eilt zur Rettung

Noch mehr tierische Einsätze

Die Feuerwehr München rettete ein verletztes Eichhörnchen. Es war nicht der einzige tierische Einsatz am Wochenende, auch eine Entenfamilie brauchte Hilfe.

München - Tierische Einsätze für die Münchner Retter am Samstag, 29. April. In nur 24 Stunden ist die Feuerwehr elfmal Tieren zu Hilfe geeilt, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Zwei Einsätze zeichnen sich dabei besonders ab.

Tierische Einsätze in München: Feuerwehr befreit Entenfamilie

Der Pressemitteilung zufolge wurde ein Kleinalarmfahrzeug (Klaf) um 12.25 Uhr nach Am Westkreuz gerufen. „In einem Gebäudekomplex in der Radolfzeller Straße gibt es einen Lesehof im 1. Obergeschoss mit einer ausgedehnten Begrünung. Ein idealer und geschützter Platz, dachte sich eine Entenmutter und richtete sich dort mit ihrem Gelege ein“, heißt es weiter. Insgesamt 13 Küken scharten sich nach dem Schlüpfen in dem Nest.

Das Problem laut Feuerwehr: Der Platz war zwar vor Räubern geschützt, es war aber auch ein Gefängnis für die Kleinen. Die Besatzung des Fahrzeugs fing die Tiere ein und entließ sie - unweit ihres Geburtsorts - am Ramses-See wieder in die Freiheit.

Raben attackieren Eichhörnchen in München - Feuerwehr rettet verletztes Tier

Um 18.57 Uhr gab es wieder einen Einsatz. Beobachter hatten in der Maxstadtstraße bemerkt, dass ein Eichhörnchen von Raben attackiert und verletzt wurde. Einsatzkräfte fanden das entkräftete Tier an einem Baumstamm. „Ohne jegliche Gegenwehr oder einen Fluchtversuch konnten sie das Eichhörnchen einfangen“, berichtet die Feuerwehr weiter. Das Tier hatte sichtliche Blessuren an den Vorder- und Hinterläufen.

Das Eichhörnchen wurde auf die Feuerwache gebracht. Kurz darauf wurde es von Mitgliedern des Eichhörnchen Schutz e.V. zur Versorgung und weiteren Behandlung abgeholt. (kam)

