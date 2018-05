2010 verschwand Kater Lucky – doch dann bekam Frauchen eine Nachricht

München - Am Ende war es ihre Stimme, die den verstörten Kater Lucky (10) aus der Apathie riss. Trotz seiner Schmerzen stand er auf, lief auf Sabine Hertel (53) zu und rieb sein Köpfchen an ihrer Hand – ein Gänsehaut-Moment! Acht Jahre nach seinem Verschwinden hat Sabine Hertel ihren totgeglaubten Kater im Münchner Tierheim wiedergefunden.

Die Geschäftsfrau Hertel lebte 2010 mit ihren Kindern sowie den Katern Snoopy und Lucky in Unterschleißheim. Am 5. Juli 2010 kam Lucky nicht mehr heim. „Wir haben Monate mit Riesenaufwand gesucht. Dann mussten wir aufgeben. Es war traurig.“

+ Kater Lucky wieder da. © Achim Schmidt

Acht lange Jahre verstrichen ohne Lebenszeichen. Bis sich die Ereignisse überschlugen. Am 13. Mai wurde in Perlach ein abgemagerter Kartäuser-Kater gefunden – vermutlich ausgesetzt. Am 14. Mai kam er ins Tierheim. Dort legte er sich auf eine Decke und wollte nur noch seine Ruhe haben. Am 15. Mai feierte Sabine Hertel 53. Geburtstag – nicht ahnend, dass sich im Tierheim die Überraschung ihres Lebens anbahnte. Denn dort verglich Eveline Kosenbach, Leiterin der Vermisstenstelle, die Fotos des Fundkaters mit denen des Tasso-Haustierregisters der vermissten Katzen – und wurde fündig: „Die Ohr-Tätowierung war zwar unlesbar. Aber ich war fast sicher, dass es Lucky ist.“



Am 16. Mai wurde Sabine Hertel verständigt: „Ich bin mit Herzklopfen losgefahren.“ Und dann lief sie zu seiner Box und sagte: „Hallo, Lucky.“ Er hob den Kopf! „Er wusste es sofort. Ich war erst sicher, als ich seine rosa-grauen Fußsohlen sah.“