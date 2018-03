Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Schwerer Unfall in Altperlach: Ein 49-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden.

Am Donnerstag gegen 19.15 Uhr fuhr laut Polizei eine 36-Jährige mit ihrem BMW die Unterhachinger Straße Richtung stadteinwärts (nördliche Richtung) und wollte dabei an der Kreuzung zur Fasanengartenstraße nach links in diese einbiegen.

Dabei übersah sie einen zur gleichen Zeit die Unterhachinger Straße stadtauswärts (südliche Richtung) fahrenden 49-Jährigen auf seinem Peugeot-Motorrad.

Der 49-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und prallte daher mit seinem Motorrad in die Beifahrerseite des abbiegenden Pkw. Er wurde dabei schwer verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

