„Ein Erstling unter den Elektroautos“: Wagen verkümmert seit Jahren unter Münchner Brücke

Von: Christian Einfeldt

Teilen

Gesichtet unter einer Brücke in Neuperlach: Laut unserem Leserreporter steht das verlassene E-Auto dort „schon seit vielen Jahren“. © Matkovic

In Neuperlach beobachtet unser Leserreporter ein verlassenes E-Auto. Ein „Dauerparker“, der dort „schon seit vielen Jahren“ stehen und Parkplätze blockieren würde.

München – Der Spaziergang durch die Landeshauptstadt München bringt manch eine Kuriosität ans Tageslicht – vor allem Leserreporter Djordje Matkovic weiß davon zu berichten. Dass die Geschichten auf der Straßen liegen, zeigte zuletzt etwa seine Beobachtung von Luxusautos, die vor einem Münchner Nobelhotel parken.

Nun machte unserer Reporter die nächste Beobachtung, eine, die auch außerhalb der Stadtgrenzen Münchens auf Interesse stoßen könnte. In klimapolitischen Diskursen nimmt der Verweis auf die Nutzung von E-Autos weiterhin eine große Rolle ein. Bilder unseres Lesereporters lassen jetzt jedoch vermuten, dass sich der erste Elektro-Trend langsam dem Ende zuneigen könnte – zumindest in München. Sie zeigen, wie ein E-Auto-Modell unter einer Münchner Brücke vor sich hin schimmelt. „Die Elektroauto-Ära hat gerade seit ein paar Jahren so richtig begonnen – und schon gibt es die ersten Schrott-Elektroautos“, sagt Matkovic.

München: „Erstling und Original unter den Elektroautos“ wird zum „Dauerparker“

Gesichtet hat unser Leserreporter das Fundstück in der Fritz-Erler-Straße. Das Auto, ein Renault Twizy, das unter einer Brücke in Neuperlach-Zentrum Schutz vor Regen sucht, würde dort „schon seit vielen Jahre stehen“. Es würde sich um ein „Dauerparker“ handeln. Ein „Erstling und Original unter den Elektroautos“, so Matkovic, das dem Augenschein nach längst an Glanz verloren hat.

In einer Lage abgestellt, wo Parkplätze heiß begehrt sind, wurde es mittlerweile auch zum Fall der Polizei Münchens. Unserer Redaktion schickt Matkovic ein Foto, das belegt, inwiefern sich die Beamten mit dem Renault beschäftigt haben. Dem E-Auto haftet nun ein Strafzettel an. Eine Ordnungswidrigkeit, die, so spekuliert unser Leserreporter, aufgrund seines dauerhaften Parkens ein Bußgeld verlangt.

Verlassenes E-Auto in Neuperlach: „Ich bin gespannt, ob es wirklich Schrott ist“

Weder befindet sich der Renault Twizy in einem guten Zustand, noch würde laut Leserreporter Matkovic Gewissheit darum bestehen, wie es um seine Fahrerlaubnis bestellt ist. Das Fazit unseres Leserreporters: „Ich bin gespannt, ob es sich um abgelaufene Autokennzeichen oder ist das Auto wirklich Schrott ist.“ Eines ist derweil klar: Bis das in Mitleid gezogene E-Auto verschwindet, wird es wohl nicht mehr allzu lange dauern.