Kulturstrand 2020: Ist der Standort Ostpark vom Tisch?   

Ein letztes Mal findet in diesem Jahr der Kulturstrand der Urbanauten an der Ludwigsbrücke statt. Wenn sich die Politiker einigen, könnte dieser bald im Ostpark stattfinden. Oder doch nicht?

Update vom 21. August 2019: Am Isar-Ufer liegen und das Leben genießen: Der Kulturstrand beim Vater-Rhein-Brunnen ist bei den Münchnern beliebt. Doch das Areal gegenüber des Deutschen Museums steht ab 2020 nicht mehr zur Verfügung. Der Grund: Die überfällige Sanierung der Ludwigsbrücke, der Trambahngleise und des Brunnen-Ensembles im nächsten und voraussichtlich auch übernächsten Jahr.

Bei der Suche nach Alternativen lief es auf zwei Optionen für den Strand aus, der seit 2015 immer für drei Monate zum Relaxen einlädt: die Corneliusbrücke und der Ostpark. Überraschenderweise favorisiert das Kreisverwaltungsreferat (KVR) beide Standorte. Und das, obwohl der Bezirksausschuss Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt die Corneliusbrücke gerade erst einstimmig abgelehnt hat. Die Verkehrssituation auf der Brücke lasse eine solche Veranstaltung nicht zu. Zudem ist unklar, wie lange der Stadtstrand dort bleiben kann. Denn auf der Bastion an der Westseite der Brücke soll das alte König-Ludwig-Denkmal wieder aufgebaut werden. Während der Bauarbeiten ist keine Veranstaltung möglich. Allerdings sind die erst ab Herbst 2022 geplant, also nach Ende der Arbeiten auf der Ludwigsbrücke. Somit könnte der Stadtstrand für die nächsten drei Jahre durchaus auf der Corneliusbrücke einziehen.

Für die Stadt ist es der einzige isarnahe Standort, der überhaupt in Frage kommt. Wegen der vielen Unsicherheiten schlägt das KVR zusätzlich den Ostpark vor. Das Kulturreferat beurteilte ihn bereits 2015 als empfehlenswert, da er einen Bezug zum Gewässer hat. Allerdings liegt der Park nicht zentral und hat mit dem Michaeligarten bereits eine Gastronomie. Denkbar wäre deshalb ein einjährigen Probelauf. Die Entscheidung der Stadträte fällt am 1. Oktober.

Gibt‘s den Kulturstrand bald am Ostpark?

Erstmeldung am 12. August 2019:

München - Zum vorläufig letzten Mal findet der Kulturstrand der Urbanauten diesen Sommer an der Ludwigsbrücke statt. Als neuer Standort ist nun außer der Corneliusbrücke der Neuperlacher Ostpark im Gespräch. Das KVR hat beim Perlacher Bezirksausschuss nachgefragt, ob einer dreimonatigen Strandveranstaltung im Ostpark ab 2020 etwas entgegenstünde.

Die Meinungen sind geteilt. „Wir sind nicht interessiert an der Halligalli-Gesellschaft von München“, schimpfte Werner Ruf (CSU) in der jüngsten Sitzung. „Es ist eine Chance für den Stadtteil, wenn mal was vor der eigenen Haustür stattfindet und man nicht in die Stadt fahren muss“, freute sich hingegen Christian Smolka (Grüne).

+ Der Ostpark in Neuperlach. © Neßendorfer

Wichtig: Strand am Wasser!

Benjamin David von den Urbanauten kann sich den Ostpark durchaus vorstellen. „Wir sind zwar total verliebt in die Isar, aber warum nicht auch den Ostpark lieben lernen.“

Wichtig sei, dass der Strand am Wasser stattfinde. „Das erwarten die rund 100 000 Besucher pro Jahr von dem Projekt“, sagt David. Er müsse sich die konkrete Situation im Park erst mal anschauen, gerne an einem schönen Wochenende mit dem Bezirksausschuss.

Droht dem Kulturstrand das Aus? Die Zukunft ist ungewiss. Am Vater-Rhein-Brunnen unterhalb der Ludwigsbrücke ist jedenfalls Schluss.

