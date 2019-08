Autobahn A8 München-Salzburg komplett gesperrt - diese Daten sollten Sie kennen

Die Autobahn München – Salzburg (A8) wird in beiden Fahrtrichtungen zwischen Ramersdorf und Neubiberg voll gesperrt und zwar gleich an zwei Wochenenden.

München - Die Autobahn A8 München – Salzburg wird zwischen Ramersdorf und Neubiberg voll gesperrt. Der Grund: In München-Perlach muss eine Eisenbahnbrücke abgebrochen und eine neue eingeschoben werden, teilt die Autobahndirektion Südbayern mit. Die Sperrungen der A8 finden jeweils am Wochenende statt:

von Samstag, 31. August , ab etwa 20 Uhr, bis Sonntag, 1. September , um 13 Uhr sowie

, ab etwa 20 Uhr, bis Sonntag, , um 13 Uhr sowie von Samstag, 7. September, ab 15 Uhr bis voraussichtlich Sonntag, 8. September, gegen 7 Uhr.

Vollsperrung Autobahn A8 München – Salzburg: So wird der Verkehr umgeleitet

Der Autobahnverkehr wird über die parallel verlaufende A995 umgeleitet:

Der von Salzburg kommende Verkehr wird bereits am Autobahnkreuz München-Süd durch die Wegweisung in den Schilderbrücken auf die A 995 geleitet.

Der von München kommende Verkehr wird über die Bundesstraße B2a (Chiemgaustraße) von München Ramersdorf zum Beginn der A 995 in München-Giesing weitergeleitet. Für den örtlichen Verkehr werden örtliche Umleitungen eingerichtet und vor Ort beschildert.

Die Autobahndirektion Südbayern bittet die Verkehrsteilnehmer und die betroffenen Anwohner im Vorfeld um Verständnis und weist gleichzeitig darauf hin, dass auf der Baustelle rund um die Uhr gearbeitet wird und mit nächtlichem Baustellenlärm zu rechen sei.

Es war eine Bilderreise in die Vergangenheit: Unser Fotograf Marcus Schlaf hat im Jahr 2012 Fotos von Autobahnen gemacht – an Orten, die schon in der Nazi-Zeit abgelichtet wurden. Ein Besuch in einer Parallelwelt.

A8 und A9 im Wandel der Zeit: "Hitlers Straßen" damals und heute Zur Fotostrecke

mm/tz