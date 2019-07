Beim Einparken: Mann übersieht Fußgänger - Opfer wird auf Straße geschleudert

In Ramersdorf kam es am Montag zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Autofahrer übersah beim Einparken einen Fußgänger - er wurde auf die Straße geschleudert.

München - Am Montag kam es in Ramersdorf zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei übersah ein 49-Jähriger Autofahrer einen Fußgänger. Der Autofahrer fuhr gegen 16.15 Uhr auf der Anzinger Straße in östlicher Fahrtrichtung, wie die Polizei mitteilte. Zeitgleich wollte ein 74-Jähriger zusammen mit seiner Ehefrau die Fahrbahn in südliche Richtung überqueren.

Autofahrer übersieht Mann beim Einparken: 74-Jähriger schwer verletzt

Der 49-Jährige hielt mit seinem Hyundai an, um in eine Parklücke einzufahren. Beim Rückwärtsfahren übersah er den 74-Jährigen und erfasste ihn laut Polizei mit dem Heck seines Wagens. Der Mann wurde auf die Fahrbahn geschleudert und schwer verletzt. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Münchner Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand laut Polizei nur ein geringer Sachschaden.

