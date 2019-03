Polizist wird an Tankstelle auf Rentner aufmerksam - und bewahrt ihn vor einer großen Dummheit

Ein Polizist hat einen Rentner in München vor einem schweren Betrug bewahrt. Er wurde an einer Tankstelle auf die merkwürdigen Wünsche des 81-Jährigen aufmerksam.

München - Ein aufmerksamer Polizist hat einen ahnungslosen Rentner vor einem schweren Betrug bewahrt. Der 81-Jährige hatte am vergangenen Samstag einen Anruf bekommen, bei dem ein Mann ihm einen hohen Gewinn in Aussicht stellte und den Rentner angewiesen, sich in zwei Tagen bereit zu halten.

Rentner-Abzocke in München: Mann soll mit 900 Euro in Vorleistung gehen

Tatsächlich meldete sich am Montag eine Frau bei dem 81-Jährigen. Sie gab sich als Notarin aus und versprach dem Mann 49.000 Euro. Allerdings müsse er die dafür anfallenden Gebühren in Höhe von 900 Euro zunächst begleichen, indem er Prepaidkarten für eine Spieleplattform kaufe. Diese würde die Frau dann persönlich entgegen nehmen. Auch empfahl ihm die angebliche Notarin einige Läden und Tankstellen, an denen der Mann sich die Karten beschaffen könne.

Abzocke in München: Polizist wird aufmerksam - und rettet Rentner vor Betrug

Als der 81-Jährige schließlich in eine Tankstelle in der Albert-Schweitzer-Straße fand, bei der Prepaidkarten in der geforderten Summe vorrätig waren, bemerkte ein Polizeibeamter, der gerade auf dem Weg zum Dienst einen Zwischenstop eingelegt hatte, die ungewöhnliche Kaufabsicht des Rentners.

Nachdem er den älteren Herrn über die Betrugsmasche der angeblichen Gewinnauszahler aufgeklärt hatte, verzichtete dieser auf den Kauf und erstatte stattdessen Anzeige. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zudem warnt die Polizei davor, bei angeblichen Gewinnauszahlungen ohne Nachweis in Vorleistung zu gehen.

