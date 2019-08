Dramatische Rettung in München: Feuerwehr holt 14 Menschen per Drehleiter und Fluchthaube aus Haus

Beißender schwarzer Rauch, versperrte Fluchtwege: Für 14 Bewohner eines Hauses in München kam die Feuerwehr in größter Not zur Hilfe.

München - Dramatische Rettung in einem fünfgeschossigen Mehrfamilienhaus in Ramersdorf: Bei einem Brand am Sonntagnachmittag mussten zahlreiche Bewohner von der Feuerwehr per Drehleiter und Fluchthaube in Sicherheit gebracht werden.

Wie die Feuerwehr berichtet, war den Menschen in dem Haus an der Anzinger Straße der Fluchtweg abgeschnitten. Mehrere Personen standen laut Feuerwehr bereits an den Fenstern und riefen um Hilfe, als die Einsatzkräfte eintrafen. Passanten hatten zuvor noch versucht, das Feuer im Treppenhaus mit einem Gartenschlauch zu bekämpfen. Der Brand verbreitete dichten schwarzen Rauch im gesamten Gebäude.

Brand in München: Feuerwehr setzt zwei Drehleitern ein

Die Feuerwehr musste schnell handeln - und setzte zwei Drehleitern ein. Darüber konnten insgesamt acht Bewohner in Sicherheit gebracht werden. Vier weitere Personen wurden mit Fluchthauben aus dem Gebäude gebracht. Neun der insgesamt 14 geretteten Personen wurden vom Rettungsdienst behandelt, darunter befanden sich drei Kinder.

Grund für das Feuer nach ersten Erkenntnissen: Im Eingangsbereich des Treppenhauses waren mehrere Gegenstände in Brand geraten. Der Feuerwehr gelang es, diesen schnell zu löschen. Was genau gebrannt hat, steht allerdings derzeit noch nicht fest.

Rettung nach Brand in München erst in letzter Minute

Auch anschließend hatte die Feuerwehr noch reichlich zu tun: so musste sie das komplette Gebäude entrauchen, was sich über längere Zeit hinzog. Die Anzinger Straße war aufgrund der Rettungsarbeiten in beiden Richtungen gesperrt. Das Gebäude ist zumindest vorübergehend unbewohnbar. Die Hausbewohner kamen vorläufig bei Bekannten und Verwandten unter. Erst vor wenigen Tagen war die Feuerwehr zu einem Großeinsatz in München gerufen worden - damals brannte es im Finanzministerium.

rpp