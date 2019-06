Hatten nicht mal Badezeug dabei: Jugendliche fallen in Michaelibad ein und randalieren

---

Rund 100 Jugendliche haben am Wochenende im Michaelibad in München randaliert. (...)

Angeblich sollen Jugendliche - überwiegend mit ausländischen Wurzeln - sogar einem Bademeister mit den Worten „Ich stech ihn ab“ gedroht haben.

---

In Berlin sind diese Zustände ja seit 20 Jahren an der Tagesordnung, jetzt erreichen sie halt auch Bayern.

Demographie ist unerbittlich. Wenn man diese Entwicklung unter Berücksichtigung der Ereignisse der Jahre 2015 ff. extrapoliert, ist klar, welche Zustände in diesem Land in 30 oder 40 Jahren herrschen werden.

Nicht jeder sieht das negativ:

"Unser Land wird sich ändern, und zwar drastisch. Und ich freue mich drauf!"

Katrin Göring-Eckart ("Parteitag der Grünen ...denn sie wissen nicht, was sie wollen" Spiegel online, 21.11.2015)